Tief "Lisa": Unwetterwarnung für SH und MV aufgehoben Stand: 22.05.2024 19:09 Uhr Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Tief "Lisa" zieht zwar weiter über den Norden hinweg, die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist aber wieder aufgehoben.

In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und im östlichen Schleswig-Holstein ziehen aktuell wiederholt Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um die 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 80 Kilometer pro Stunde und Hagel.

Schleswig-Holstein ist laut DWD bis in den Abend hinein von einer Tiefdruckrinne betroffen. Die Leitstellen im Land haben nach eigenen Angaben die Wetterlage im Blick und sind vorbereitet. Es hat bislang einige Einsätze gegeben: In den meisten Fällen mussten vollgelaufene Keller leergepumpt werden, vereinzelt gibt es überflutete Straßen und in einem Fall schlug ein Blitz in den Schornstein eines Hauses ein. Verletzt wurde laut Lautstelle bislang niemand.

In Mecklenburg-Vorpommern zieht sich das Tief von der Lübecker Bucht und dem Raum Wismar bis zur Mecklenburgischen Seenplatte. Lokal hat es starke Regenfälle gegeben: Nach Angaben von NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm sind in Schwerin zwischen 17 und 18 Uhr 21 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gefallen. In der Nähe von Goldberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind bis 18 Uhr in weniger als drei Stunden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter gefallen.

DWD rät, Vorkehrungen zu treffen

Im Nordosten Niedersachsens im Bereich der Elbe sowie in Hamburg kann es ebenfalls zu unwetterartigen Gewittern kommen. "Wir erwarten zum Teil mehrstündige kräftige Niederschläge und Gewitter mit Starkregen", sagte Diplom-Meteorologin Julia Schmidt vom DWD im Gespräch mit NDR.de am Nachmittag. Lokal seien "bei mehreren Gewitterpassagen" auch Regenmengen zwischen 60 bis 90 Liter möglich. "Es ist also ratsam, gewisse Vorkehrungen zu treffen", so Schmidt.

Zusätzlich können stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel auftreten. In der Nacht zum Donnerstag verlagert sich die Tiefdruckrinne sehr zögerlich nach Nordosten. Dabei nimmt zwar die Gewitteraktivität - und damit auch die Unwettergefahr - weitgehend ab, gebietsweise halten die Niederschläge jedoch an.

Wetterbesserung am Wochenende erwartet

Am Donnerstag besteht ebenfalls eine - wenn auch geringere - Gefahr für Gewitter und Starkregen. Zum Wochenende hin werden die Aussichten wieder besser: Am Freitag soll es meist heiter bis wolkig und trocken werden.

Hamburg veröffentlicht Starkregen-Gefahrenkarte

Da Starkregenereignisse aufgrund der Klimakrise voraussichtlich immer häufiger auftreten werden, hat die Hamburger Umweltbehörde am Mittwoch eine Starkregen-Gefahrenkarte veröffentlicht. Die online verfügbare Karte, die der städtische Versorger Hamburg Wasser im Auftrag der Behörde erstellt hat, soll zeigen, wo heftige Regenfälle die Stadt besonders treffen können und Überflutungen drohen. Allerdings gab es zum Start zunächst technische Probleme.

