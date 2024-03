Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn: Gibt es wieder Streik? Stand: 03.03.2024 16:33 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat für Montag um 11 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Nach Angaben der Deutschen Bahn hatte die GDL die Tarifgespräche vor einigen Tagen abgebrochen. Wird es wieder Streiks geben? Bei den vergangenen Aktionen war auch Norddeutschland stark betroffen.

Die Tarifverhandlungen hatten Anfang November begonnen. Bis Ende Januar war jedoch kaum verhandelt, dafür aber mehrmals gestreikt worden. Den letzten Ausstand hatte die GDL vorzeitig beendet, da beide Seiten wieder verhandeln wollten. Doch die für die Dauer von vier Wochen angesetzten Gespräche wurden von der Gewerkschaft vorzeitig beendet. Montagvormittag will die Gewerkschaft mitteilen, wie es weitergeht.

Wissing befürchtet Schaden für die Wirtschaft

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) appellierte an die Kompromissbereitschaft beider Seiten: "Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir hier nicht weiter. Es wäre den Menschen in diesem Land nicht länger erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde, weil die Verantwortlichen am Verhandlungstisch keine Lösung finden", sagte er der "Bild am Sonntag". Käme es nun zu möglicherweise sehr langen Streiks - auch im Güterverkehr -, bekämen auch Nicht-Bahnfahrer die Konsequenzen zu spüren, befürchtet Wissing. Er sprach von möglichen Versorgungsengpässen, gestörten Lieferketten bei der Industrie und einem großen Schaden für die Wirtschaft.

Knackpunkt ist Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit

Nach dem vorzeitigen Scheitern der Verhandlungen am vergangenen Donnerstag hatte die GDL angekündigt, sich an die selbst auferlegte Friedenspflicht bis einschließlich Sonntag zu halten. Gescheitert sind die Gespräche der Deutschen Bahn zufolge an der Kernforderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. In den Wochen zuvor hatte sie Lösungen im Rahmen von bestehenden Arbeitszeit-Wahlmodellen vorgeschlagen. Diese lehnte die GDL ab.

Fünfter Streik im laufenden Tarifkonflikt?

Falls es erneut zum Streik kommt, wäre es der fünfte Ausstand der Lokführergewerkschaft im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel hatte die GDL bei zwei kürzeren Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahmgelegt. Anfang Januar folgte ein dreitägiger Streik, Ende Januar ein fünftägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

