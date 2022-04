Tanja Koktash: Flucht aus Mariupol - bald in Helmstedt? Stand: 19.04.2022 15:38 Uhr Am Abend vor Kriegsausbruch feiert Tanja Koktash noch glücklich ihren Geburtstag. Dann fallen Bomben und sie begibt sich auf die Flucht durch die Ukraine. Mit NDR Info Reporterin Sabine Hausherr spricht sie über ihre Erlebnisse.

Tanja Koktash und ihr Mann Viktor leben in Sartana, eine Siedlung nahe der Hafenstadt Mariupol im Osten der Ukraine. Am Abend vor Kriegsausbruch Ende Februar habe sie dort noch glücklich ihren Geburtstag gefeiert, berichtet sie im Gespräch mit NDR Info. Doch dann beginnt der Beschuss, es kommt zu Bombeneinschlägen in ihrer Nachbarschaft und das Ehepaar flieht zu Freunden nach Mariupol. Dort schlafen sie drei Nächte in einem Theater, wo später 300 Menschen durch einen Luftangriff ums Leben kommen.

Der Krieg erreicht Mariupol

Etwa eine Woche später, am 3. März , wird Tanja Koktash bewusst, dass es in ihrer Heimat zu gefährlich für sie wird. Sie ist noch immer im Mariupol. Strom und Gas sind wieder einmal ausgefallen, deshalb bereitet sie draußen auf einem Gaskocher Piroschki, die in Osteuropa geliebten Teigtaschen, zu - als plötzlich ein Panzer das Nachbarhaus beschießt. "Es war schrecklich; diese Druckwelle! Alle Fensterscheiben zerbrachen, ich wurde wie durch einen Schlag zurück ins Haus geworfen. Zum Glück stand die Tür offen, sonst wäre ich dagegen geprallt - und jetzt wahrscheinlich tot", erinnert sich die 62-Jährige.

Das, was sie anschließend auf den Straßen von Mariupol erlebt, ist erschütternd: "Einige Leute hatten ein paar Lebensmittelvorräte. Sie gingen mit ihren Kindern vor die Häuser und bereiteten dort draußen ihr Essen zu - es ging ja nicht anders. Doch es passierte sehr oft, dass Granatsplitter von Explosionen umherflogen und dabei ganze Familien, die gerade ihr Essen kochten, töteten."

Tanja Koktash und ihre Freunde beerdigen die Kriegsopfer. "Uns wurde gesagt, wir sollen sie begraben, wo wir wollen. So haben wir die Toten nicht weit von ihrem Zuhause entfernt begraben, auf den Hinterhöfen und Spielplätzen. In der Nähe jedes mehrstöckigen Gebäudes befanden sich Massengräber.“

Schüsse und Demütigung auf der Flucht

Erst am 17. März verlässt das Ehepaar auf Drängen ihres Sohnes die Hafenstadt Mariupol. "Um 16:30 Uhr sind wir losgefahren. Überall hörten wir Explosionen, es war sehr beängstigend. Unser Auto geriet unter Beschuss, die Heckscheibe zersplitterte. Wir klebten sie mit Klebeband und Folie zu. Durchs Zentrum konnten wir nicht fahren, das war zu gefährlich, also haben wir nur die kleinen Straßen und Schleichwege direkt am Meer entlang genommen", berichtet die Ukrainerin.

Auf ihrer Flucht werden sie immer wieder vom russischen Militär gestoppt und kontrolliert. Tanja Koktash hat zuvor alle Kriegsfotos von ihrem Handy gelöscht, damit die Soldaten ihr das Mobiltelefon nicht abnehmen. Die Kontrollen empfindet sie als Tortur. Am schlimmsten kommt es in der Hafenstadt Berdjansk: "Wir standen in einer langen Autoschlange am Kontrolllpunkt. Unser Auto wurde komplett durchsucht und dann musste mein Mann sich nackt ausziehen. Es war sehr kalt und hat geschneit. Die Russen untersuchten seinen ganzen Körper nach pro-ukrainischen Tattoos oder Nazisymbolen wie Hakenkreuzen. Acht Stunden lang wurden wir da festgehalten." Dann lassen sie russischen Soldaten das Ehepaar weiterfahren.

Über Saporischschja im Süden des Landes gelangen sie nach Ternopil, einer Stadt im Westen der Ukraine, wo ihr Sohn Sergej lebt. 1.100 Kilometer sind sie bereits vor dem Krieg geflohen. Hier kommen sie kurz zur Ruhe und Tanja nimmt sich die Zeit für das erste Gespräch. Es fällt ihr schwer, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Immer wieder unterbricht sie das Video-Telefonat, um sich zu sammeln. Aber sie will weitermachen, damit die Welt aus erster Hand erfährt, was in der Ukraine passiert.

In den nächsten Tagen wollen Tanja Koktash und ihr Ehemann Viktor weiter: über Polen nach Deutschland, zu ihrer Tochter Iryna, die mit ihren drei kleinen Kindern seit wenigen Wochen im niedersächsischen Helmstedt lebt. Wann genau sie über die polnische Grenze kommen, weiß Tanja jetzt noch nicht. Sie weiß nur, dass sie möglichst bald wieder zurück will: "Sobald der Krieg vorbei ist, will ich wieder nach Hause. Ich habe schon jetzt solches Heimweh."

