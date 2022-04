Synapsen: Wenn Covid bleibt

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 02.04.2022 | 16:00 Uhr | von Lucie Kluth / Frederik Schulz-Greve

62 Min | Verfügbar bis 02.04.2023

Nach einer Covid-19-Infektion fühlen sich nicht alle komplett genesen, die auf dem Papier als genesen gelten. Wer vier Wochen nach der überstandenen Infektion noch Symptome feststellt, leidet womöglich an Long-Covid.



Bei vielen Menschen ist das allerdings nicht ganz sicher festzustellen, denn der Weg zur Diagnose ist steinig. Zurzeit sind Wissenschaftler*innen damit beschäftigt, das Syndrom zu verstehen, Symptome und Ursachen zu erkennen und auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Frederik Schulz-Greve hat Forschende aus Niedersachsen begleitet, die Antworten auf die noch offenen Fragen rund um das Thema Long-Covid suchen. Im Gespräch mit Host Lucie Kluth berichtet er von ersten Ergebnissen und davon, was ihm Betroffene über ihre Situation erzählt haben. Denn viele Patient*innen fühlen sich nicht ernst genommen und fordern eine bessere Versorgung.



Die Hintergrundinformationen



• Post-COVID/Long-COVID Leitlinie der AWMF | Koczulla et al.: S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID, erschienen bei AWMF online, https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-027l_S1_Post_COVID_Long_COVID_2021-07.pdf



• Gutenberg-COVID-19-Studie der Unimedizin Mainz | Wild, P et al. (2021): Präsentation zu Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion, erschienen bei Universitätsmedizin Mainz: Dashboard Gutenberg-COVID-19-Studie, https://www.unimedizin-mainz.de/GCS/dashboard/#/app/pages/AktuelleErgebnisse/ergebnisselc



• Überblick ME/CFS, Chronisches Fatigue Syndrom | Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.: Was ist ME/CFS?, erschienen bei Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V., https://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/



• Informationen über das Posturale Tachykardiesyndrom | Diehl et al.: Posturales Tachykardiesyndrom: In Deutschland bislang zu selten diagnostiziert, erschienen in Deutsches Ärzteblatt, https://www.aerzteblatt.de/archiv/39018/Posturales-Tachykardiesyndrom-In-Deutschland-bislang-zu-selten-diagnostiziert



• Webseite der DEFEAT-Corona Studie | DEFEnse Against COVID-19 STudy, https://defeat-corona.de/



• Übersicht der ICD Codes für COVID-19 | World Health Organisation: Emergency use ICD codes for COVID-19 disease outbreak, erschienen bei World Health Organisation: https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/emergency-use-icd-codes-for-covid-19-disease-outbreak



• Long-Covid: Chronisches Fatigue Syndrom als Folge von Corona | Kluge-Paustian, S: NDR, https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Long-Covid-Chronisches-Fatigue-Syndrom-als-Folge-von-Corona,coronavirus5142.html



• Studie zu Nervenschäden bei Long Covid Patient:Innen | Oaklander et al.: Peripheral Neuropathy Evaluations of Patients With Prolonged Long COVID, erschienen bei Neurology, https://nn.neurology.org/content/nnn/9/3/e1146.full.pdf



• Webseite der Long COVID Deutschland Initiative | Long COVID Deutschland Initiative: Bundesweite Initiative für die Belange von Long COVID-Betroffenen. Die Informationsseite zu Long COVID, https://longcoviddeutschland.org/



• Podiumsdiskussion zum Thema Long Covid | Jacobs, P: Long Covid – Begriff, Befund, Behandlung, erschienen bei Science Media Center Germany, https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/press-briefing/details/news/long-covid-begriff-befund-behandlung/



• Long Covid und ME/CFS | Scheibenbogen, C: Long-COVID und ME/CFS, erschienen bei Bundesgesundheitsministerium, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Fachgespraeche/Scheibenbogen_Long-COVID_und_MECFS.pdf



• Aktionsplan der Long COVID Deutschland Initiative | Long COVID Deutschland Initiative: Nationaler Aktionsplan für ME/CFS und das Post-COVID-Syndrom, https://www.longcoviddeutschland.org/wp-content/uploads/2022/02/aktionsplan.pdf



• Ökonomische Effekte durch ME/CFS | Pheby et al: The Development of a Consistent Europe-Wide Approach to Investigating the Economic Impact of Myalgic Encephalomyelitis (ME/CFS): A Report from the European Network on ME/CFS (EUROMENE), erschienen in healthcare (Basel), https://www.mdpi.com/2227-9032/8/2/88



• Studie zu Long-Covid Fallzahlen | Sudre et al.: Attributes and predictors of long COVID, erschienen in nature medicine, https://www.nature.com/articles/s41591-021-01292-y.pdf



• Diagnosedaten zu Long Covid | Schulz, Mandy: Das Post-COVID-Syndrom und seine Folgen für die ambulante Versorgung, erschienen bei Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland, https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Veranstaltungen/Zi_insights/Zi_insights_Post_COVID_2022-02-07_Folien_Mandy_Schulz.pdf



• Artikel über die Vagusnervstudie bei Long Covid Patient:Innen | Simone Brüderli: Pilot study suggests long COVID could be linked to the effects of SARS-CoV-2 on the vagus nerve, erschienen bei eurekalert!, https://www.eurekalert.org/news-releases/943102