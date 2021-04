"Supermond" - Größter Vollmond des Jahres Sendung: NDR Info | 27.04.2021 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 04.05.2021

In der vergangenen Nacht kam der Vollmond der Erde besonders nah. Perfekte Sicht gab es in der Sternwarte in Neumünster.