Sturmtief "Zacharias": Wenig Schäden, aber weiterhin Fährausfälle Stand: 08.08.2023 08:06 Uhr Ausgefallene Fährverbindungen und Bäume auf Bahngleisen: "Zacharias" hat für einige Probleme im Norden gesorgt. Die Schäden halten sich aber in Grenzen. Auch heute bleibt es vor allem an den Küsten noch stürmisch.

Vor allem auf Fehmarn und an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gibt es heute weiterhin teils schwere Sturmböen, bei Schauern und Gewittern sind auch einzelne orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Der Sturm mit seinem Zentrum über Mecklenburg-Vorpommern hat weiterhin Auswirkungen auf den Fährverkehr. So stellte die Reederei Hiddensee den gesamten Fährverkehr zur Insel bis einschließlich heute Vormittag ein. Es fährt auch kein Wassertaxi. Die Schiffe der Weißen Flotte, die Wittower- und Rügen-Fähre sowie die Schiffe der Reedereien Zingst und Kipp verkehren ebenfalls nicht. Ähnlich sieht es für die Häfen rund um die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst aus. Auch die großen Linien Scandlines und TT-Line hatten am Montag Fährfahrten nach Skandinavien abgesagt.

An Land hat das Sturmtief bis heute früh kaum Schäden hinterlassen. Zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und der Ostsee stürzten zwar vereinzelt Bäume um, doch diese wurden von Feuerwehrleuten zügig weggeräumt, wie Sprecher der Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg sagten. Verletzte oder größere Behinderungen gab es nicht. Im Landkreis Rostock riss eine Böe von einer Windkraftanlage am Montag erst ein Stück eines Rotorblatts ab, bald darauf knickte der Mast um.

Schleswig-Holstein: Fährfahrten gestrichen

Von und nach Helgoland fuhren am Montag laut NDR 1 Welle Nord den ganzen Tag über keine Fähren: Alle Reedereien strichen ihre Verbindungen. Auf der Hallig-Linie fielen Verbindungen am Nachmittag aus, dafür hatte die Wyker Dampfschiffsreederei zuvor Zusatzverbindungen angeboten. Auch heute fallen noch einzelne Fähren nach Helgoland aus, ebenso von den Halligen auf das Festland. Bei der Bahn gibt es keine Einschränkungen mehr.

Über die Nacht ist laut den Leistellen im Land nichts Größeres passiert. Die Feuerwehren im Land rückten knapp 20 Mal aus. Am Montag gab es rund 80 Einsätze. Laut den Leitstellen stürzten einzelne Bäume um, auch viele Äste knickten ab.

Kite Surf Masters in St. Peter-Ording können stattfinden

Sturmflut und Windböen hatten auch die Multivan Kite Surf Masters am Strand von St. Peter-Ording bedroht. Nachdem der Veranstalter Matthias Regber heute früh auf dem Gelände am Strand gewesen sei, habe er entschieden, dass das Event stattfinden könne. Das berichtete NDR 1 Welle Nord. Die 90 Zelte stehen noch, Mitarbeiter hatten sie mit Extra-Seilen gegen die Sturmböen gesichert. Das größte Problem sei jetzt das Wasser. Das Gelände war gestern Abend bereits überschwemmt, dazu kam dann noch sehr viel Regen in der Nacht. Regber hofft nun, dass der Wind das Wasser wieder rausdrückt. Erst dann könne der Aufbau fortgesetzt werden. Am Mittwoch sollen dann die ersten Wettfahrten bei optimalen Windbedingungen starten, dazu soll ein Rahmenprogramm mit einer großen Kite-Surf-Messe und abendlichen Partys bis Sonntag mehrere zehntausend Besucher nach St. Peter-Ording locken.

Auch in Niedersachsen Fähren ausgefallen

Das Sturmtief sorgt auch in Niedersachsen für stürmisches Wetter. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hatte für die Nordsee-Küste neben Regenschauern auch Sturmböen der Stärke neun vorausgesagt, landeinwärts immer noch Windstärken sieben bis acht.

Einige Fährbetriebe sagten wegen des erwarteten Hochwassers und des Sturms Fährfahrten am Montagnachmittag ab. Fahrplanänderungen gab es etwa für die Inselverkehre von und nach Wangerooge und Spiekeroog, wie die Fährgesellschaften im Internet mitteilten. Die Expressfähre von und nach Spiekeroog verkehrt demnach auch heute nicht, die anderen Schiffe sollen jedoch fahren.

Sturmflut und umgestürzte Bäume in Hamburg

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte für das Abendhochwasser an der Nordseeküste am Montag eine Sturmflutwarnung herausgegeben. Aber auch in Hamburg gab es Überschwemmungen, unter anderem am Fischmarkt und auf dem Parkplatz am Museumshafen in Neumühlen. Dort stieg das Wasser der Elbe auf rund 1,5 Meter über das mittlere Hochwasser und schwappte so über die Kaikanten.

Im Hamburger Stadtteil Iserbrook knickte eine 20 Meter hohe Linde um und fiel auf ein Reihenhaus. Verletzt wurde offenbar niemand. Auch auf die A24 in Richtung Berlin krachte in Höhe HH-Jenfeld ein Baum. Bis heute früh verzeichneten die Feuerwehren rund 70 wetterbedingte Einsätze.

Bahnreisende sollten iher Verbindungen prüfen

"Zacharias" hat zudem den Verkehr auf der Schiene gestört. Wegen eines umgestürzten Baums waren Regionalzüge zwischen Flensburg, Kiel und Hamburg teilweise verspätet unterwegs. Ebenfalls vom Unwetter betroffen: Verbindungen zwischen Sylt und Hamburg, Heide und Itzehoe sowie Hamburg und Hannover. Fahrgäste sollten nach wie vor auf der Webseite der Deutschen Bahn schauen, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Ungewöhnlich starker Sommersturm

Dass es zu dieser Jahreszeit zu einem Sturmtief wie "Zacharias" kommt, sei extrem ungewöhnlich, sagte Michael Knobelsdorf vom DWD: "So einen Sturm erwarten wir im Herbst und nicht im Hochsommer." Er sei durch den Zusammenschluss von zwei Tiefdruckgebieten entstanden, die von Großbritannien und Italien in Richtung Polen gezogen seien. Das Hauptwindfeld befinde sich über der südlichen Ostsee, erklärte Knobelsdorf, weshalb die Ostseeküste insgesamt stärker von dem Sturm betroffen sei.

Etwas mehr Sonne, Temperaturen steigen

Kehrt der Sommer nach dem Sturm, wochenlangem Regen und recht kühlen Temperaturen in dieser Woche noch einmal zurück? DWD-Meteorologe Karsten Kürbis dämpft die Erwartungen: "Das wird kein astreines Hochsommerwetter mit Sonne satt." Aber es soll ab Mittwoch zumindest größtenteils trocken bleiben, die Temperaturen steigen. Ende der Woche sei im Norden verbreitet mit 20 bis 25 Grad zu rechnen - und auch die Sonnenanteile sollen zunehmen.

