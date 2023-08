Sturmtief "Zacharias": Weiterhin kräftiger Wind an der Küste Stand: 09.08.2023 07:00 Uhr Die Schäden durch Sturmtief "Zacharias" haben sich nach zwei stürmischen Tagen in Grenzen gehalten. Doch auch am Dienstag fuhren einige Fähren erneut nicht. Auch heute gibt es an den Küsten weiterhin kräftigen Wind.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) muss auch heute an den Küsten der Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern noch mit Sturmböen gerechnet werden. Erst am Donnerstag soll es in Norddeutschland wieder freundlicher werden.

MV: Behinderungen im Fährverkehr

Der Sturm mit seinem Zentrum über Mecklenburg-Vorpommern hatte am Dienstag erneut Auswirkungen auf den Fährverkehr. So nahm die Reederei Hiddensee den Fährverkehr zur Insel erst am Nachmittag wieder auf. Die Wittower- und die Rügen-Fähre bleiben witterungsbedingt im Hafen. Gleiches gilt für die Reederei Zingst. Aktuelle Infos zu Abfahrten und Ausfällen gibt es auf der Webseite der Weißen Flotte. Scandlines hatte den Fährbetrieb von Rostock nach Gedser am Vormittag wieder aufgenommen, die TT-Line fuhr wieder nach Trelleborg. Am Montag hatten beide Linien ihre Abfahrten abgesagt.

An Land hat das Sturmtief bis Dienstag früh kaum Schäden hinterlassen. Zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und der Ostsee stürzten zwar vereinzelt Bäume um, doch diese wurden von Feuerwehrleuten zügig weggeräumt, wie Sprecher der Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg sagten. Verletzte oder größere Behinderungen gab es nicht. Im Landkreis Rostock hatte am Montag eine Böe von einem bereits defekten Windrad erst ein Stück eines Rotorblatts abgerissen, kurz darauf knickte der Mast um.

Weitere Informationen Bereits defektes Windrad bei Gnoien durch Sturmböe zerstört Anwohner hatten am Montagvormittag laute Geräusche aus Richtung der Anlage gehört und die Polizei verständigt. mehr

Schleswig-Holstein: Fähren fielen aus, Surf-Event beginnt zum Teil später

Von und nach Helgoland fuhren laut NDR 1 Welle Nord den ganzen Montag über keine Fähren, am Dienstagmorgen dann schickte die Reederei Cassen-Eils laut Fahrplan ein Schiff ab Cuxhaven los. In der Nacht zu Dienstag kam laut den Leitstellen im Land zu keinen größeren Schäden. Die Feuerwehren rückten knapp 20 Mal aus. Am Montag hatte es rund 80 Einsätze gegeben. Laut den Leitstellen stürzten einzelne Bäume um, zahlreiche Äste knickten ab.

Eine Sturmflut überschwemmte auch den Strand von St. Peter-Ording. Dort starten am Mittwoch dennoch wie geplant die "Multivan Kite Surf Masters" - allerdings nur die sportlichen Wettkämpfe. Das Rahmenprogramm beginnt laut Veranstaltern erst am Donnerstagmorgen, einen Tag später als geplant.

Auch in Niedersachsen Fähren ausgefallen

Das Sturmtief sorgt auch in Niedersachsen für stürmisches Wetter. Mehrere Fährbetriebe sagten am Montagmittag wegen des erwarteten Hochwassers und des Sturms Fährfahrten ab: Fahrpläne änderten sich zum Beispiel für die Inselverkehre von und nach Wangerooge und Spiekeroog, wie die Fährgesellschaften im Internet mitteilten. Die Expressfähre von und nach Spiekeroog verkehrte demnach auch am Dienstag nicht.

Sturmflut und umgestürzte Bäume in Hamburg

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte am Montag für das Abendhochwasser an der Nordseeküste eine Sturmflutwarnung herausgegeben. In Hamburg gab es Überschwemmungen, unter anderem stand der Fischmarkt und der Parkplatz am Museumshafen in Neumühlen unter Wasser. Dort stieg der Elbe-Pegel auf rund 1,5 Meter über das mittlere Hochwasser.

Im Hamburger Stadtteil Iserbrook knickte am Montag eine 20 Meter hohe Linde um und fiel auf ein Reihenhaus. Verletzt wurde niemand. Auch auf die A24 in Richtung Berlin krachte in Höhe Hamburg-Jenfeld ein Baum, ebenso auf ein Café im Stadtteil Eppendorf. In der Innenstadt riss der Wind eine Kunstinstallation aus einer Wand. Insgesamt zählte die Feuerwehr am Montag 72 sturmbedingte Einsätze, die Nacht auf Dienstag blieb dann ruhig. Es habe außer vereinzelten umgefallenen Bäumen keine sturmbedingten Einsätze gegeben, teilte die Polizei am Morgen mit.

Bahnreisende sollten ihre Verbindungen prüfen

"Zacharias" störte zudem den Verkehr auf der Schiene. Wegen eines umgestürzten Baums waren Regionalzüge zwischen Flensburg, Kiel und Hamburg am Montag teilweise verspätet unterwegs. Ebenfalls vom Unwetter betroffen: Verbindungen zwischen Sylt und Hamburg, Heide und Itzehoe sowie Hamburg und Hannover. Fahrgäste sollten auch am Dienstag auf der Webseite der Deutschen Bahn schauen, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Ungewöhnlich starker Sommersturm

Dass es zu dieser Jahreszeit zu einem Sturmtief wie "Zacharias" kommt, sei extrem ungewöhnlich, sagte Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD): "So einen Sturm erwarten wir im Herbst und nicht im Hochsommer." Er sei durch den Zusammenschluss von zwei Tiefdruckgebieten entstanden, die von Großbritannien und Italien in Richtung Polen gezogen seien.

Etwas mehr Sonne, Temperaturen steigen

Nach dem Sturm, wochenlangem Regen und recht kühlen Temperaturen soll der Sommer in dieser Woche noch einmal zurückkehren. Ab Donnerstag tritt eine Wetterberuhigung ein, am Wochende und danach ist dann verbreitet mit 20 bis 25 Grad zu rechnen - und auch die Sonne soll sich dann wieder häufiger blicken lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.08.2023 | 05:00 Uhr