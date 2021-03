Sturmtief "Klaus" nähert sich mit Böen von bis zu 110 km/h Stand: 10.03.2021 15:32 Uhr Der gesamte Norden muss sich in den kommenden Tagen windiges Wetter einstellen. Tief "Klaus" braust mit grauem und sehr stürmischem Regenwetter heran.

Erste stürmische Böen könnte es laut Wettervorhersage bereits heute Abend an der Nordseeküste geben. Am Donnerstag sind dort dann bei kräftigen Gewittern auch orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern möglich. Ähnlich stark dürfte es im Harz stürmen.

"Am besten zu Hause bleiben"

"Am Donnerstag empfiehlt es sich, am besten zu Hause zu bleiben", betonte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg. Denn die Meteorologen erwarten auch im Flachland verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h. Örtlich könne es auch kräftige Gewitterschauer geben. Es empfiehlt sich, die regionalen Unwetterwarnungen des DWD im Blick zu behalten.

Erste Fähren fallen aus

Der Wind kommt dabei aus Westen und Südwesten. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei kündigte bereits an, dass wegen der zu erwartenden Sturmlage am Donnerstag die Verbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen ausfallen würden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg erwartet für das Niedrigwasser am Donnerstagmorgen lediglich leicht erhöhte Wasserstände.

Der starke Südwestwind wird am Donnerstag - vor allem zum Abend hin - auch an der Ostsee mit Windstärke 10 spürbar sein. Der Regen kann dort teilweise recht kräftig ausfallen - in Teilen Vorpommerns muss bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zudem anfangs noch mit Schnee gerechnet werden.

Nächstes Sturmtief am Wochenende

In der Nacht zum Freitag lassen die Böen zwar etwas nach, doch am Sonnabend folgt bereits das nächste Sturmtief. Auch dann erwarten die DWD-Meteorologen wieder Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen.

Die Temperaturen pendeln sich am Donnerstag zwischen 8 und 12 Grad ein, Freitag liegen die Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad Celsius.

Die neue Woche startet nach DWD-Angaben etwas stabiler und weniger wechselhaft, warmes Frühlingswetter ist aber derzeit noch nicht in Sicht.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.03.2021 | 16:00 Uhr