Sturmflutwarnung für die Nordseeküste Stand: 23.12.2024 05:47 Uhr Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt kurz vor Weihnachten vor der Gefahr einer Sturmflut an der Nordsee.

Heute könnte das Morgen-Hochwasser an der ostfriesischen Küste sowie im Weser- und Elbegebiet bis zu zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. An der nordfriesischen Küste rechnen die Meteorologen des BSH mit einer Sturmflut von etwa 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser.

In Hamburg wird der Hochwasserscheitel laut BSH gegen 9.32 Uhr am Pegel St. Paul mit bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Die Polizei forderte Anwohner auf, ihre Fahrzeuge aus elbnahen Bereichen in höher gelegene Gebiete zu bringen.

Sturmböen bis zum Nachmittag möglich

An der gesamten Nordseeküste wird bis zum Nachmittag starker Wind mit Sturmböen um die 80 km/h erwartet, in exponierten Lagen wie den Inseln sind Sturmböen um 95 km/h möglich. Für Heiligabend und die Feiertage wird ruhigeres Wetter vorausgesagt. Die Temperaturen erreichen dann drei bis neun Grad.

Erste leichte Wintersturmflut ohne größere Schäden

Die erste leichte Wintersturmflut hatte es in Teilen Norddeutschlands vor wenigen Tagen gegeben - ohne größere Einsätze und meldenswerte Schäden. In Emden, Cuxhaben, Bremerhaven und Wilhelmshaven lang der Pegel gut eineinhalb Meter über dem mittleren Hochwasser. In Hamburg wurde der Fischmarkt überschwemmt.

