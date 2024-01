Sturmflut trifft auf Nordseeküste Stand: 15.01.2024 06:15 Uhr Am Morgen ist eine Sturmflut auf die Nordseeküste getroffen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte zuvor eine Warnung ausgesprochen.

In Emden lag der Pegelstand in der Nacht etwa 1,20 Meter höher als das mittlere Hochwasser (MHW). Vielerorts, wie in Brake an der Weser, stieg das Hochwasser 1,50 Meter über MHW. Auch in Hamburg-St. Pauli fiel das Hochwasser bereits am frühen Morgen etwa zwei Meter höher aus als üblich. "Der Fischmarkt dürfte somit überflutet werden", sagte Xin Li, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BSH, im Gespräch mit NDR.de am Sonntagabend. Die Hamburger Polizei forderte dazu auf, geparkte Fahrzeuge aus der Hafencity und weiteren gefährdeten Gebieten in Elbnähe zu entfernen und Gebäude zu sichern.

Was ist eine Sturmflut? Zu einer Sturmflut kann es kommen, wenn starker Wind die Wassermassen vor sich her drückt und die Kräfte der Gezeiten verstärkt. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut bei 1,50 bis 2,50 Meter über dem mittleren Hochwasser, für die Ostseeküste reichen schon 1,00 bis 1,25 Meter. Dabei werden einzelne Küstenstraßen überschwemmt. Eine schwere Sturmflut verursachen an der Nordseeküste Wasserstände von 2,50 bis 3,50 Meter über mittlerem Hochwasser - die nordfriesischen Halligen melden dann "Land unter". Bei einer sehr schweren Sturmflut werden mehr als 3,50 Meter erreicht.

Warnung für Nordsee sowie Elbe und Weser

Das BSH hatte für heute gewarnt: "Am Montag werden das Nacht-Hochwasser bzw. das Morgen-Hochwasser an der deutschen Nordseeküste, in Emden, Bremen und Hamburg 1 bis 1,5 m höher als das mittlere Hochwasser eintreten und im Weser- und Elbegebiet 2 bis 2,5 m höher als das mittlere Hochwasser eintreten." Sturmfluten dieser Stärke gebe es pro Wintersaison durchschnittlich vier bis fünf Mal an der Nordsee, so BSH-Wissenschaftlerin Li. "In dieser Saison liegen wir allerdings schon darüber." Auf der BSH-Webseite ist eine detaillierte Karte aller aktuellen Pegelstände und Prognosen abrufbar.