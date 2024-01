Sturmflut an der Ostsee, wechselhaft im Binnenland Stand: 04.01.2024 08:05 Uhr Auch den Rest der Woche bleibt das Wetter im Norden wechselhaft, es wird aber kühler. Der Dauerregen ist erst mal vorbei, es gibt jedoch weiterhin Schauer. An der Ostseeküste besteht heute die Gefahr einer Sturmflut.

"Der Höhepunkt ist bereits vorüber, aber es kommen Schauer hinterher", sagte Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit Blick auf den Regen im Norden. Im Harz, in den Kreisen Göttingen und Goslar, warnte der DWD noch bis heute früh vor Dauerregen. "All das Wasser führt dazu, dass einige Pegel nicht nur langsam weiter sinken, sondern stagnieren oder sogar ansteigen", sagte Wetterexperte Frank Böttcher im NDR Fernsehen. Das betreffe zum Beispiel die Leine, Aller und Oker.

ARD-Wetterexperte: Erst Ende kommender Woche Beruhigung in Sicht

In den Hochwassergebieten brauche man noch viel Geduld, sagte Stefan Laps aus dem ARD-Wetter-Kompetenzzentrum im Gespräch mit NDR Info. "Auch wenn die Niederschläge insgesamt seltener werden und sich vor allem spätestens ab dem Wochenende kältere Luft bei uns bemerkbar machen wird, werden wir es weiterhin mit steigenden oder stagnierenden Flusspegeln zu tun haben." Das Problem seien die Zuflüsse: Beispielsweise in der Fulda und Werra würden sich gerade schon wieder neue Hochwasserwellen aufbauen. "Und die werden erst Mitte nächster Woche Niedersachsen erreichen", prognostizierte Laps. "Erst dann ist in Niedersachsen der Höhepunkt. Erst Ende kommender Woche wird in Sachen Pegel und Hochwasser so langsam Beruhigung einkehren."

AUDIO: Wie wird das Wetter und was bedeutet es für das Hochwasser? (5 Min) Wie wird das Wetter und was bedeutet es für das Hochwasser? (5 Min)

Heute meist kein Regen in Niedersachsen

Heute können die Helfer und Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten in Niedersachsen immerhin weitgehend im Trockenen arbeiten. In weiten Teilen Niedersachsens soll es nicht mehr dauerhaft regnen, auch in Schleswig-Holstein werde nur wenig Niederschlag erwartet, so Pohling vom DWD. Dieser kann laut Vorhersage in Ostholstein sogar als Schnee runterkommen, ebenso in Mecklenburg-Vorpommern. Am Freitag erwarten die Meteorologen ein neues Tief, das aus Südwest-Niedersachsen nach Nordosten zieht und erneut verbreitet Regen bringt.

Hochwasser auch andernorts

In Lauenburg ist der Pegelstand der Elbe in den vergangenen Stunden weiter angestiegen, auf nun 7,98 Meter. Größere Probleme oder Schäden erwartet die Stadt dadurch aber nicht.

In Hamburg sind einige Zuflüsse der Alster besonders voll, warnte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Umweltbehörde am Mittwoch. Es gehe vor allem um die Kollau und die Tarpenbek in und um Niendorf sowie die Bille im Norden Bergedorfs, die Wandse in Tonndorf und die Ammersbek.

Sturm an der Nordsee, Sturmflut an der Ostsee

An der Nordseeküste ist es derzeit zudem stürmisch. Vor allem die Ostfriesischen Inseln und Helgoland sind betroffen. Auch im Hochwassergebiet ist die Sorge vor starkem Wind groß: Bäume könnten an den durchweichten Deichen entwurzeln und Löcher in die Deiche reißen. Unter anderem in Celle und Oldenburg waren in den vergangenen Tagen aus diesem Grund vorsorglich Bäume gefällt worden.

AUDIO: Wasserbau-Experte: "Aus jedem idyllischen Bach kann ein reißender Strom werden" (8 Min) Wasserbau-Experte: "Aus jedem idyllischen Bach kann ein reißender Strom werden" (8 Min)

An der Ostseeküste müssen sich die Menschen laut Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) heute auf eine neue Sturmflut einstellen. Für den Nachmittag bis hin zum Abend erwartet das Amt in den Kieler und Lübecker Buchten, sowie westlich und östlich von Rügen Stände von 1,10 Meter bis zu 1,50 Meter über Normalnull. Für Travemünde und Lübeck bedeutet das erneut überflutete Straßen und Promenaden. Die hochwassererprobten Lübecker haben ihre Häuser deshalb mit Spundwänden abgesichert. Die Feuerwehr bittet, nicht durch das Wasser zu fahren und Autos aus dem betroffenen Gebiet zu entfernen.

Ab Sonntag könnte es trockener werden - und kälter

Und wann hört der Regen auf? Mit Glück setze sich ab Sonntag oder Montag Hochdruckeinfluss durch und es werde damit länger anhaltend trocken und auch kälter. "Dann könnten schon die Tagestemperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen und die Werte nachts bis auf bei minus 6 Grad sinken", meinte Pohling.

