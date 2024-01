Sturmflut an der Ostsee - Im Nordosten Schnee und Glätte möglich Stand: 04.01.2024 18:30 Uhr An der Ostseeküste hat eine Sturmflut heute zu erhöhten Pegelständen geführt. Größere Probleme gab es laut ersten Erkenntnissen nicht. Heute Nacht sinken die Temperaturen weiter - in Teilen Norddeutschlands sind Schnee und Glätte möglich.

In der Nacht zum Freitag soll es nordöstlich und östlich der Elbe auflockern - dort sind dennoch einzelne Schneeschauer möglich. Mehr Schnee und Schneeregen soll es entlang der Elbe geben. Die Temperaturen fallen dort in der Nacht auf Werte um oder leicht unter den Gefrierpunkt. Nach Nordosten hin wird es mit bis zu minus vier Grad noch etwas kälter - es besteht Glättegefahr. Im südlichen und westlichen Niedersachsen bleibt es milder. In Bad Bentheim etwa liegen die Tiefstwerte in der Nacht bei fünf Grad über null. Dabei soll es in Niedersachsen zunächst noch weiter regnen.

Frost-Grenze verschiebt sich Richtung Südwesten

Am Freitag bleibt die Elbe auch tagsüber in etwa die Grenze zwischen Plus- und Minustemperaturen in Norddeutschland. Entlang und nordöstlich des Flusses kann es auch tagsüber schneien. In Teilen Schleswig-Holsteins sollen bis zu sieben Zentimeter Schnee fallen. Westlich und südlich der Elbe bleibt es am Freitag deutlich milder mit Höchstwerten bis zu acht Grad Celsius etwa in Osnabrück und Göttingen.

Am Wochenende verschiebt sich die Null-Grad-Grenze langsam Richtung Südwesten. Bis Sonntag sollen dann überall in Norddeutschland die Höchsttemperaturen bei etwa null Grad liegen.

Sturmflut an der Ostsee

An der Ostseeküste sind heute die Pegelstände aufgrund einer Sturmflut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) lag der Pegelstand in Travemünde am Mittag bei 1,50 Meter über Normalnull (NN), in Lübeck bei 1,45 Meter über NN und in Kiel bei 1,10 über NN. In Warnemünde lag der Pegelstand bei 1,20 Meter über NN, in Wismar bei 1,50 Meter darüber. Zum Abend sollten die Pegel wieder sinken.

Weiter Hochwasser in Teilen Niedersachsens

In Niedersachsen ist die Hochwasserlage in vielen Flussgebieten weiter angespannt. Die Regenfälle der vergangenen Tage führten teils wieder zu steigenden Pegelständen. Ein weiteres Problem ist, dass Deiche und Dämme durch das schon lange anhaltende Hochwasser teils aufgeweicht sind. Außerdem steigt der Grundwasserspiegel in einigen Regionen, dadurch kann es auch fern von Gewässern zu Überflutungen kommen.

Lage an der Elbe in SH und MV relativ entspannt

Der Pegelstand der Elbe ist sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter angestiegen. In Lauenburg in SH beträgt der Stand nun etwa acht Meter. Größere Probleme oder Schäden erwartet die Stadt dadurch nicht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern blicken die Behörden entspannt auf den Pegelstand der Elbe etwa in Dömitz oder Boizenburg. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, Fachleute würden die Deiche und Sperranlagen regelmäßig überwachen. "Die Bürgerinnen und Bürger hier können ruhig schlafen."

Hamburg: Zuflüsse der Alster führen viel Wasser

In Hamburg sind einige Zuflüsse der Alster besonders voll. Vor allem an der Kollau in Niendorf und Lokstedt, an der Tarpenbek in Niendorf und Groß Borstel, an der Wandse in Tonndorf und der Ammersbek in den Walddörfern werden derzeit hohe Pegelstände gemessen. Eine akute Gefahr besteht dadurch aber laut Innenbehörde nicht. Das Bezirksamt Bergedorf mahnte am Donnerstag jedoch zur Vorsicht an der Bille im Bereich Möörkenweg/Chrysanderstraße.

