Sturmböen und Regen: Es bleibt ungemütlich im Norden Stand: 06.02.2022 13:00 Uhr Dauerregen im Harz, am Abend erwartete Gewitter an der Nordseeküste und die Möglichkeit einer Sturmflut: Das Wetter bleibt in vielen Regionen in Norddeutschland zunächst weiter ungemütlich.

Für die Küsten und teils auch das Binnenland in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wind- und Sturmböen angekündigt. Experten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gehen davon aus, dass im weiteren Verlauf des Tages die Wasserstände an der Nordseeküste weiter steigen. Für das Hochwasser in der Nacht und am Montagmorgen bestehe die Möglichkeit einer Sturmflut, teilte das BSH mit.

Wieder Sturmflut in Hamburg möglich

In Hamburg wird in der Nacht ein Pegelstand bis etwa zwei Meter über dem Mittleren Hochwasser (MHW) prognostiziert, an der Küste in Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden an einigen Orten Pegelstände von 1,50 Meter oder knapp darüber erwartet. Ab einer Höhe von 1,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser sprechen die Behörden von einer Sturmflut. In Hamburg war erst am Sonnabend der Fischmarkt teils überschwemmt worden. Ein Auto musste laut Polizei abgeschleppt werden. Größere Einsätze wie vor einer Woche durch Sturmtief "Nadia" habe es in Hamburg aber nicht gegeben, hieß es. Auch die Pegelstände in Bremen, Cuxhaven und Nordfriesland lagen am Sonnabendmorgen knapp über der Definition eines Hochwassers. Doch auch hier blieb es den Leitstellen der Polizei zufolge insgesamt ruhig.

Dauerregen, Schnee und glatte Straßen im Harz

Im Harz sowie in Teilen des Weser- und Leineberglands wird bis in die Nacht zu Montag mit Dauerregen gerechnet. Dabei könnten Regenmengen zwischen 30 und 45 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden fallen. Weil in der Nacht im Bergland leichter Frost möglich ist, müssen Autofahrende mit glatten Straßen rechnen. Oberhalb von 600 Metern sind zudem bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

Sonne in Sicht

Während der Montag in Niedersachsen weiterhin viel Regen bringen soll, werden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gebietsweise lange sonnige Abschnitte erwartet. Im gesamten Norden sollen bis Mitte der Woche auch die Temperaturen ansteigen - am Dienstag und Mittwoch sollen örtlich sogar zweistellige Werte möglich sein.

