Sturm, Weihnachten und Bauern: Staus und Zugausfälle im Norden Stand: 22.12.2023 10:37 Uhr Wer vor und nach Weihnachten über die Autobahnen im Norden fahren muss, sollte laut Prognose des ADAC Geduld mitbringen. Baustellen auf der A1 und A7 und mögliche Bauernproteste könnten für Behinderungen und Staus zum Fest sorgen. Zusätzlich kommt es durch den Sturm zu zahlreichen Zugausfällen.

Vor allem heute und Samstag muss auf den Autobahnen im Norden mit Staus und Behinderungen gerechnet werden, wie der ADAC mitteilt. Demnach wird es an Heiligabend selbst ab mittags sowie in den darauffolgenden Weihnachtstagen zwar eher ruhiger auf den Straßen. Am 26. und 27. Dezember muss jedoch wieder mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden, da viele die Heimreise antreten und nach den Feiertagen wieder zur Arbeit fahren. Das Verkehrsaufkommen werde jedoch im Vergleich zum Sommerreiseverkehr gering sein. "Staus ja, Chaos nein" - so fasste ADAC-Sprecher Christian Hieff seine Prognose am Donnerstag zusammen.

Staus rund um Hamburg nach Ferienbeginn heute

Auf den Autobahnen rund um Hamburg und in Schleswig-Holstein sind nach Einschätzung des ADAC besonders heute Nachmittag nach Ferienbeginn Staus zu erwarten. Es gäbe zwei Unwägbarkeiten, sagte Hieff: mögliche Proteste von Bauern mit Traktoren sowie das Wetter. Bei Sturm könnten die Brücken an der Küste für Fahrzeuge mit Aufbauten gesperrt werden. Das würde Wintercamper mit Wohnmobilen betreffen, sagte Hieff. Bei starkem Regen und Wind sei auch die Sicht schlecht, die Autofahrer müssten mehr auf Abstand achten. Damit würden Staus wahrscheinlicher.

Wo muss in Niedersachsen mit Staus gerechnet werden?

In Niedersachsen wird es nach Angaben des ADAC vor Weihnachten besonders auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen und der A7 zwischen Hannover und Hamburg sowie südlich von Hannover voll. Grund dafür sind auch die zahlreichen Baustellen auf folgenden Strecken:

A1 Bremen - Osnabrück: in beiden Richtungen, zwischen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden und zwischen Ahlhorner Heide und Cloppenburg

A2 Hannover - Dortmund: in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen-Ost und Bad Eilsen

A7 Hannover - Hamburg: zwischen Horster Dreieck und Ausfahrt Maschener Kreuz/A39 sowie in beiden Richtungen zwischen Thieshope und Garlstorf

A7 Hannover - Kassel: in beiden Richtungen, zwischen Hann. Münden/Lutterberg und Kassel-Nord sowie in in beiden Richtungen in Höhe Hildesheim

A31 Meppen - Leer: zwischen Lathen und Rhede (Ems)

A31: Leer - Emden: in beiden Richtungen, zwischen Riepe und Emden-Ost

Zugausfälle wegen des Sturms im Fern- und Regionalverkehr

Im Bahnverkehr kommt es weiter zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen ist insbesondere der bundesweite Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Demnach fallen etwa ICE- und IC-Züge auf den Strecken von Hamburg über Hannover und Kassel nach Frankfurt, Stuttgart und Basel sowie nach Würzburg und München aus. Laut Angaben einer Bahn-Sprecherin sind mehrere Strecken in Norddeutschland durch umgestürzte Bäume blockiert, zudem wurden Oberleitungen beschädigt. "Die DB ist mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen", sagte die Sprecherin am Vormittag.

Wegen eines Baums im Gleis ist etwa die Bahnstrecke zwischen Tostedt (Landkreis Harburg) und Hamburg-Harburg in beide Richtungen gesperrt. Ein Busnotverkehr sei eingerichtet, teilte die Bahngesellschaft Metronommit.

Die am Donnerstag gesperrten Strecken zwischen Hamburg, Flensburg und Kiel sind laut Bahn-App aktuell mit Einschränkungen eingleisig wieder befahrbar. Reisende sollten ihre Verbindung vor der Fahrt überprüfen. Die Zugbindung sei für Donnerstag und Freitag aufgehoben, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Fahrgäste könnten ihr Ticket an einem späteren Tag nutzen.

