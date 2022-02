Sturm "Antonia": Bahnverkehr bis zum Nachmittag eingeschränkt Stand: 21.02.2022 10:02 Uhr Nach den Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" zieht mit "Antonia" der nächste schwere Sturm über Norddeutschland. Die Unwetterwarnung und die Sturmflutwarnung sind mittlerweile aufgehoben, der Bahnverkehr im Norden ist aber weiterhin massiv gestört.

"Antonia" sorgt seit gestern Abend erneut für schwere Sturmböen im Norden, nachdem zuvor die Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt hatten. Doch bislang hat "Antonia" etwa in Hamburg keine größeren Schäden angerichtet. "Die Nacht war eigentlich relativ entspannt. Wir haben im Moment keine signifikant hohen Einsatzzahlen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Feuerwehr heute Morgen. "Antonia" sei auch bei weitem nicht so stark gewesen wie die beiden Stürme davor. Der Großteil der wetterbedingten Einsätze in der Nacht und am Morgen seien noch Nachwirkungen der ersten beiden Sturmtiefs gewesen.

Drei Verletzte in Niedersachsen

In Niedersachsen gab es wegen "Antonia" erneut viele Einsätze der Feuerwehren und der Polizei. Drei Menschen wurden bei Unfällen durch umgestürzte Bäume verletzt, wie Polizeidienststellen mitteilten. In Belm bei Osnabrück prallten demnach zwei Autofahrer nacheinander mit ihren Wagen gegen einen durch den Sturm umgestürzten Baum. Beide Fahrer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. In Sittensen im Landkreis Rotenburg krachte ein Baum auf ein Auto.

Anhaltende Regenfälle führten im Nordwesten Niedersachsens zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Der Regen habe bereits von Sonntag an viele Gräben deutlich anschwellen lassen, sagte ein Feuerwehrsprecher im Landkreis Ammerland. Mehrere tiefer gelegenen Grundstücke und Häuser seien dadurch am Abend und in der Nacht zum Montag überspült worden. Die Feuerwehren setzten Pumpen ein. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz.

Nur wenige Einsätze in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

In Schleswig-Holstein habe es zwar Sturmeinsätze gegeben, aber vergleichsweise wenige, sagten die Sprecher der Polizeileitstellen am Morgen. Auch seien keine Menschen verletzt worden. Wegen des starken Windes war auf der Fehmarnsundbrücke ein Lastwagen umgekippt. Die Brücke war deshalb am frühen Morgen zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.

Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern führte das aktuelle Sturmtief nur vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie Sprecher von Polizei und Feuerwehren sagten, mussten die Einsatzkräfte in den Morgenstunden landesweit etwa 20 Mal ausrücken, da Bäume einige Straßen blockierten. Verletzt wurde niemand.

Bahn räumt weiter auf: Ausfälle und Verspätungen

Weil vor allem Orkantief "Zeynep" in der Nacht zu Sonnabend schwere Schäden in Norddeutschland angerichtet hatte, laufen weiterhin die Aufräumarbeiten. Daher müssen Bahnreisende nach wie vor mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Heute Morgen teilte die Deutsche Bahn mit, dass zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund keine Fernverkehrszüge verkehren. Das gilt auch für die Strecken Berlin Rostock/Stralsund sowie Norddeich Mole/Emden und Köln. Zudem müsse auf den übrigen Zügen des Fernverkehrs mit einer sehr hohen Auslastung gerechnet werden. Im Norden sei der Verkehr zum Teil noch eingeschränkt, weil manche Streckenabschnitte zunächst nur eingleisig befahrbar waren.

Bahnstrecke Hannover - Hamburg "extrem betroffen"

"Die Aufräum- und Reparaturarbeiten laufen unvermindert fort, um auch hier schnellstmöglich alle Züge wieder fahren zu können", heißt es laut Bahn-Mitteilung. Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg ist nach früheren Angaben "extrem betroffen". Der Sturm habe dort reihenweise Bäume umgelegt und kilometerlange Schäden an den Oberleitungen verursacht. Oberleitungsmasten müssten teilweise komplett neu gesetzt werden. Im Bereich Uelzen müsse die Oberleitungskonstruktion auf einer Länge von 600 Metern komplett neu aufgebaut werden. Mitarbeitende der Bahn seien im Dauereinsatz.

Die Bahn rät weiterhin von Reisen von und nach Hamburg ab. Allerdings würden zwischen Hamburg und Hannover seit Sonntagvormittag wieder Fernverkehrszüge fahren - und zwar über Bremen mit einer Fahrzeitverlängerung von einer Stunde. Seit den Mittagsstunden verkehren die Fernverkehrszüge aus Stuttgart beziehungsweise München über Köln - Dortmund nach Bremen und Hamburg wieder im Stundentakt.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor dem Fahrtantritt über das Internet-Angebot der Deutschen Bahn oder bei der kostenlosen Sonderhotline unter 08000 99 66 33 zu informieren. Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum vom 17. bis 21. Februar 2022 geplante Reise verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 28. Februar entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Niedersachsen: Keine Züge der privaten Betreiber wohl bis zum Nachmittag

Der regionale Zugverkehr der privaten Betreiber metronom, enno und erixx in Niedersachsen wurde gestern schrittweise bis 21 Uhr komplett eingestellt. Auf den Strecken verkehrt ein Busnotverkehr. Nach Einschätzung von gestern Abend wird der Zugverkehr voraussichtlich erst heute Nachmittag wieder aufgenommen.

Schleswig-Holstein: Nordbahn und AKN fahren weniger

In Schleswig-Holstein gibt es weiter Probleme im Fernverkehr - zum Beispiel zwischen Hamburg und Westerland und zwischen Kiel und Hamburg. Laut NDR 1 Welle Nord ist aber auch der Betrieb im Regionalverkehr eingeschränkt. Auf fast allen Strecken im Land laufen demnach noch die Erkundungsfahrten. Erst wenn klar sei, dass auf einer bestimmten Strecke keine Bäume oder Äste mehr liegen, könne man dort den Betrieb wieder aufnehmen, sagte eine Bahnsprecherin. Sie hofft, dass sich die Lage bis zum Nachmittag normalisiert.

Auch auf den anderen Linien gibt es Einschränkungen - voraussichtlich bis heute Nachmittag. Die AKN teilte auf ihrer Homepage mit, dass es wegen der angekündigten schweren Sturmböen zu starken Einschränkungen kommen könne.

Fährverkehr noch mit Einschränkungen

Wegen der Sturmlage fahren noch nicht alle Fähren im Norden wie gewohnt. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt - auch heute. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren. Auch auf der Strecke Cuxhaven-Helgoland und zurück gibt es noch Ausfälle. Nähere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Reederei Cassen Eils. Die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen teilte am Sonntagabend mit, aufgrund des vorhergesagten Sturmes und Hochwassers heute erst um 10 Uhr mit dem Schiffsverkehr zu starten.

Wegen "Antonia" müssen Reisende zwischen Rostock und Dänemark auch heute wieder mit Behinderungen rechnen. Wie die Fähr-Reederei Scandlines mitteilte, sind die Fahrten zwischen der Hansestadt Rostock und dem dänischen Hafen Gedser bis zum Mittag abgesagt worden.

Unwetterwarnung aufgehoben, doch es bleibt windig

Für einen Großteil der Ostsee-Küste in Mecklenburg-Vorpommern galt ab Mitternacht eine Unwetterwarnung vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 105 und 120 km/h. Gegen halb vier am Morgen wurde diese wieder aufgehoben. "Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag vorher. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. Der Wind werde aber die Woche weiter Thema bleiben. "Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben", sagte er.

Auch die Warnung vor einer Sturmflut für die Nordsee und das Elbegebiet wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Gleichwohl warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) davor, dass auch heute Nachmittag, Dienstagmorgen sowie Mittwochmorgen ist mit deutlich erhöhten Wasserständen an der deutschen Nordseeküste, im Weser- und Elbegebiet zu rechnen ist.

