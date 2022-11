Sendung: Wirtschaft | 22.11.2022 | 07:41 Uhr | von Markus Plettendorff

5 Min | Verfügbar bis 29.11.2024

Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen Post von ihrem Stromversorger bekommen. Darin werden Preiserhöhungen zum 01. Januar angekündigt, die es zum Teil in sich haben. Da verdoppeln sich mal eben die Preise pro Kilowattstunde und auch beim Grundpreis sind Aufschläge von 60 Prozent nicht selten. Und dass, obwohl an den Strombörsen die Preise wieder sinken. Machen sich die Stromanbieter gerade die Taschen voll?