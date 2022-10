Strompreis aktuell: So viel kostet die Kilowattstunde Stand: 28.10.2022 08:30 Uhr Der Strompreis ist weiterhin hoch. Aktuelle Daten zeigen die gegenwärtige Entwicklung der Kosten für Neukunden. Ein EU-Beschluss soll die Verbraucher entlasten.

von Claus Hesseling, Anna Behrend

Eine Kilowattstunde Strom kostet im Mittel derzeit 49 Cent für Neukunden. Das geht aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervor (Datenstand: 28.10.2022). Bestandskunden und Kunden in der Grundversorgung zahlen oft weniger. Der mittlere Preis der vergangenen sieben Tage ist im Vergleich zur Vorwoche um 7,86 Prozent gesunken. Vor einem Jahr um diese Zeit lag der Preis für Neukunden bei 33 Cent pro Kilowattstunde.

Strompreis: Die Daten hinter der Grafik Der Mittelwert für Deutschland wird aus den jeweils günstigsten Neukundenpreisen der Postleitzahlengebiete berechnet. In den Daten sind nur die über das Verivox-Portal abschließbaren Tarife enthalten. Grundlage für die angegebenen Preise ist ein Musterhaushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Preise für Bestandskunden oder bei einzelnen Grundversorgern können deutlich abweichen.

Warum sind die Strompreise so hoch?

Durch den Krieg in der Ukraine ist der Gaspreis stark gestiegen. Dadurch ist auch Strom teurer geworden. Das liegt an der Art und Weise, wie der Strompreis entsteht: Eine europaweit einheitliche Regelung namens Merit-Order-Prinzip sorgt dafür, dass das Kraftwerk mit den höchsten Produktionskosten, das noch benötigt wird, um den Bedarf zu decken, den Strompreis bestimmt. Diesen Preis können auch alle anderen, günstiger produzierenden Anbieter verlangen. So kommt es, dass selbst wenn Wind-, Solar- und Kohlekraftwerke günstig Strom produzieren, der Preis dennoch hoch sein kann. Denn die derzeit teuersten Kraftwerke - die Gaskraftwerke - sind angesichts der Explosion der Gaspreise noch teurer geworden.

Weitere Informationen Fragen und Antworten: So entsteht der Strompreis Hohe Preise derzeit an den Strombörsen: In unserem FAQ erklären wir, was Verbraucher jetzt wissen müssen. mehr

Grundversorger teilweise deutlich günstiger

Bei den Grundversorgern sind die Preise trotz der obigen Faktoren zum Teil deutlich niedriger als der in der Grafik gezeigte Mittelwert der Neukundentarife. Von Verivox heißt es dazu: "Diese Neukundentarife haben eine Preisgarantie und sind teilweise deutlich teurer als manche Grundversorgungstarife, weil sie die hohen Marktpreise für die Dauer der Preisgarantie einkalkulieren."

Grundversorger können Preise erhöhen

Grundversorger können grundsätzlich mit einer Frist von sechs Wochen die Preise erhöhen - auch wenn manche von ihnen eine Preisgarantie anbieten. "Aktuell kann es sein, dass Grundversorger deshalb günstiger sind, als Neukunden-Tarife mit Preisgarantie", heißt es von Verivox. Allerdings würden auch immer mehr Grundversorger ihre Preise erhöhen. "Die Daten zeigen also das aktuelle Preisniveau für Neukunden, das mittelfristig wahrscheinlich auch Bestands- und Grundversorgungskunden erreichen wird", so ein Sprecher des Vergleichportals.

Wie die EU den Strompreis senken will

Bei einem Krisentreffen Ende September haben die EU-Energieminister sich auf verschiedene Maßnahmen geeinigt, um den Strompreis zu senken. Zum einen sollen Unternehmen, die günstig Strom produzieren - derzeit also etwa aus Sonne oder Wind - einen Teil ihrer Gewinne abgeben müssen. Mit dem Geld sollen die Verbraucher entlastet werden. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Obergrenze liegt bei 180 Euro pro Megawattstunde: Einnahmen, die darüber hinausgehen, sollen an den Staat fließen. Im deutschen Großhandel lag der Marktpreis pro Megawattstunde zuletzt zwischen 300 und 400 Euro. Zum anderen sollen auch Gas-, Kohle- und Ölkonzerne oder Raffinerien, die keinen Strom erzeugen und somit nicht von der Obergrenze betroffen wären, einen Teil ihrer Gewinne abgeben. Auch diese sogenannte Solidaritätsabgabe soll Verbraucher und Unternehmen entlasten.

Länder wollen flexible Regelung bei Einnahmegrenze

Allerdings wollen die EU-Staaten bei der Gestaltung der Einnahmegrenze mehr Flexibilität als von der Kommission vorgeschlagen. So könnten die Staaten teils niedrigere oder höhere Einnahmengrenzen einführen als die 180 Euro, je nach Technologie und den jeweiligen Kosten. Statt einer einheitlichen Lösung könnte es also unterschiedliche Deckel für Produzenten von Strom etwa aus Sonne oder Braunkohle geben.

Strompreisbremse in Deutschland geplant

Die Bundesregierung will mit der Gewinnabschöpfung die sogenannte Strompreisbremse finanzieren. Dabei soll der Strompreis, ähnlich wie bei der geplanten Gaspreisbremse, für einen "Basisverbrauch" gedeckelt werden. Wer mehr verbraucht, muss den aktuellen Marktpreis zahlen. Die Details sind aber noch offen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Energiekrise Energie