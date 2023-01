Sendung: Wirtschaft | 17.01.2023 | 06:40 Uhr | von Susanne Tappe

Nach fast einem Jahr Krieg gegen die Ukraine und Gasmangel in Europa sind viele Menschen inzwischen sehr sensibel, wenn es um unsere Energieversorgung geht. Deswegen dürften viele aufgehorcht haben, als es hieß, die Bevölkerung in Baden-Württemberg müsse vorübergehend Strom sparen und in Zukunft werde Strom etwa für Elektroautos möglicherweise rationiert.