Streit um Windanlagen in Vorpommern Sendung: NDR Info | 08.06.2020 | 16:00 Uhr 1 min

Das Bioenergieunternehmen "Enertrag" will zwölf Anlagen in die Große Friedländer Wiese in Vorpommern stellen. Doch mit ihrem Vorhaben stößt die Firma auf heftigen Widerstand in der Region.