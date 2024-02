Streik in Arztpraxen - Abläufe können sich heute verzögern Stand: 08.02.2024 06:49 Uhr Heute kann es auch in Arztpraxen in Norddeutschland zu Einschränkungen bei der Versorgung der Patienten kommen. Grund ist ein bundesweiter Warnstreik der Medizinischen Fachangestellten (MFA) im Tarifstreit mit der Ärzteschaft.

von Felix Tenbaum und Daniel Frevel

Keine Woche ohne Streik: Nach Lokführern, Flughafenpersonal und den Beschäftigten im Öffentlichen Nahverkehr machen nun die Arzthelferinnen und -helfer auf ihre Situation aufmerksam. Sie wollen mit ihrem ersten befristeten Ausstand überhaupt den Forderungen nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Es sei davon auszugehen, "dass alles ein bisschen länger dauert", weil die Ärztinnen und Ärzte wegen des Streiks auch die Aufgaben ihrer Angestellten erledigen müssten, sagte vorab eine Sprecherin des Verbandes medizinischer Fachberufe (vmf). Das betrifft zum Beispiel die Praxisorganisation, Terminabsprachen, Blutabnahmen, Dokumentation und vieles mehr.

Vereinzelt können auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Praxen geschlossen bleiben, wobei der Notdienst nicht betroffen sein soll. Da nur wenige der zum Streik aufgerufenen 330.000 Praxis-Angestellten im ambulanten Bereich gewerkschaftlich organisiert sind, sei die Beteiligung schwierig vorauszusehen, so der vmf. Größere Kundgebungen der streikenden Fachangestellten sind in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Dortmund, Nürnberg und Marburg geplant.

Volle Aufmerksamkeit für jeden Patienten

Eine Medizinische Fachangestellte, die sich auf jeden Fall am Streik beteiligt, ist Jana August aus Hamburg. Die 38-Jährige ist Managerin einer Hausarztpraxis im Stadtteil Altona und schon seit 20 Jahren in ihrem Beruf tätig. Ein ganz normaler Arbeitstag kann bei ihr auch mal von acht Uhr morgens bis abends um sieben dauern.

Der Job sei abwechslungsreich und mache ihr Spaß, doch Rückgrat der Praxis zu sein und alles im Blick zu haben, sei auch herausfordernd. Schließlich verdiene jede Patientin und jeder Patient volle Aufmerksamkeit: "Wir kümmern uns um einen nach dem anderen, aber wir können uns nicht teilen." Manchmal müsse man eigentlich überall gleichzeitig sein: an der Anmeldung, am Telefon, beim Arzt oder im Labor zum Blut abnehmen.

AUDIO: Fachangestellte in Arztpraxen legen erstmals ihre Arbeit nieder (4 Min) Fachangestellte in Arztpraxen legen erstmals ihre Arbeit nieder (4 Min)

Angebot der Arbeitgeber sei "ein Schlag ins Gesicht"

Das Einstiegsgehalt nach Tarif liegt für Medizinische Fachangestellte bei monatlich rund 2.200 Euro brutto. Weil sie und ihre Kolleginnen und Kollegen viel Verantwortung für den Praxisalltag und -ablauf haben, ist aus Sicht von Jana August das Angebot der Vertretung der niedergelassenen Ärzte im Tarifkonflikt alles andere als fair und so nicht hinnehmbar: 5,5 Prozent mehr Geld sollen demnach Berufseinsteiger in den unteren Tarifgruppen erhalten, für Angestellte wie sie selbst mit mehr als 17 Jahren Berufserfahrung soll es nur 0,1 Prozent mehr Gehalt geben. "Das ist ein Schlag ins Gesicht. Wir sind die, die am längsten dabei sind. Und wir sind auch die, die den Laden am Laufen halten."

Kosten-Steigerungen und Inflation sind ein Problem

Am Warnstreik nimmt die Praxismanagerin aber nicht in erster Linie wegen ihrer persönlichen Situation teil, wie sie im Gespräch mit NDR Info sagte: "Ich habe das Glück, dass ich eine tolle Chefin habe, die sagt, sie zahlt - auch wenn sie es nicht muss - nach Tarif. Sie bezahlt sogar mehr als Tarif und kürzt lieber ihr eigenes Gehalt, anstatt uns etwas zu kürzen."

Jana August inzwischen in der obersten Tarifgruppe angekommen. Dafür musste die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern 20 Jahre Berufserfahrung sammeln, außerdem absolvierte sie viele Fort- und Weiterbildungen. Dennoch machen auch ihr die Kosten-Steigerungen und die Inflation zu schaffen: "Es gab Zeiten, da bin ich gut zurechtgekommen mit dem, was ich verdient habe. Aber ich merke es jetzt auch. Und ich will nicht wissen, wie das die machen, die wirklich auf der untersten Tarifstufe stehen."

Ärzteschaft lehnt Forderungen des vmf ab

Der letzte Tarifvertrag zwischen dem Branchenverband vmf und den niedergelassenen Ärzten ist Ende 2023 ausgelaufen. Zu Beginn der Tarifverhandlungen im Herbst hatten der vmf und die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (AAA) ein Forderungspaket vorgelegt, das den Angaben zufolge auf eine prozentualen Gehaltssteigerung von durchschnittlich 14,6 Prozent über alle Berufsjahr- und Tätigkeitsgruppen hinausläuft.

Die Arbeitgeber-Seite weist diese Forderungen zurück. Im Gespräch mit NDR Info verwies Erik Bodendieck als Verhandlungsführer für die Ärzteschaft auf den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum: "Uns geht es als niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten so, dass wir in Regelwerke eingebunden sind und nicht die Gebühren erhöhen können. Das ist anders als in der freien Industrie."

"Wir müssen endlich mal auf die Straße gehen!"

Die Praxis-Fachangestellte Jana August aus Hamburg überzeugt dieses Argument nicht. Sie will mit dem Warnstreik für mehr Anerkennung und Wertschätzung ihres Berufes kämpfen. "Wir müssen aufstehen! Viele junge Fachangestellte müssen kommen und wir müssen einfach mal zeigen, dass wir noch da sind. Im Moment werden wir nicht gesehen. Deshalb müssen wir jetzt endlich mal auf die Straße gehen!"

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 08.02.2024 | 08:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik