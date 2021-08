Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn ab morgen Stand: 10.08.2021 11:44 Uhr Die Eisenbahner wollen streiken. Das ist das Ergebnis einer Urabstimmung der Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) bei der Deutschen Bahn. 95 Prozent der Teilnehmer der Abstimmung sprachen sich für den Arbeitskampf aus.

Das gab GDL-Chef Claus Weselsky heute auf einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt. Noch heute Abend um 19 Uhr werde der Streik mit dem Frachtverkehr bei der DB Cargo beginnen, sagte Weselsky. Danach folge ab Mittwoch für 48 Stunden der Personenverkehr. Der Streik ende am 13. August um 02.00 Uhr. "Den Arbeitskampf verantwortet das Management der Deutschen Bahn AG", sagte Weselsky.

Bahn bekräftigt Verhandlungsbereitschaft

Die GDL hatte die Tarifgespräche im Juni für gescheitert erklärt. Die Bahn hatte am Montag bekräftigt, der Konzern sei "jederzeit und überall verhandlungsbereit". Es lägen für die Forderungen der GDL Lösungsvorschläge vor. Streiks in der jetzigen Zeit würden die Kundinnen und Kunden und zehntausende Beschäftigte der Bahn hingegen "wie ein Schlag ins Gesicht treffen".

Streit um Laufzeitbeginn für Tariferhöhungen

Die GDL will 1,4 Prozent Lohnerhöhung und eine Corona-Prämie von 600 Euro für das Jahr 2021 sowie eine Erhöhung um 1,8 Prozent für das Jahr 2022 erreichen. Die Laufzeit soll 28 Monate betragen. In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft zuletzt ebenfalls eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten ergänzt durch weitere Leistungen etwa bei der Altersvorsorge und einen Kündigungsschutz angeboten. Uneinig sind sich die Parteien allerdings bei der Laufzeit und dem Zeitpunkt, ab wann die Lohnerhöhungen gelten sollen. Die Bahn will erst später erhöhen: um 1,5 Prozent ab Januar 2022 und weitere 1,7 Prozent ab März 2023. Laufen soll dieser Tarifvertrag bis Ende Juni 2024.

Machtkampf der Gewerkschaften

Zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) tobt in der Deutschen Bahn ein Machtkampf. Da die Bahn das Tarifeinheitsgesetz umsetzen muss, gilt bei ihr anschließend nur noch der Vertrag mit der größeren Gewerkschaft. Das ist derzeit meist die EVG. Die GDL versucht daher mit möglichst hohen Abschlüssen für möglichst viele Beschäftigte Mitglieder zu gewinnen. Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.08.2021 | 11:35 Uhr