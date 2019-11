Stand: 06.11.2019 14:22 Uhr

Streik ab morgen: Lufthansa sagt 1.300 Flüge ab

Kunden der Lufthansa müssen Donnerstag und Freitag damit rechnen, dass ihr Flug ausfällt. Wegen des angekündigten Flugbegleiter-Streiks der Gewerkschaft Ufo sagte die Airline 1.300 von den 5.400 an den beiden Tagen geplanten Verbindungen ab. Etwa 180.000 Passagiere seien betroffen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Zuvor hatte das Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag des Unternehmens gegen den geplanten Arbeitskampf der Gewerkschaft Ufo abgelehnt. Auch norddeutsche Flughäfen werden voraussichtlich von dem Ausstand betroffen sein.

Lufthansa kündigt Berufung an

Parallel kündigte die Lufthansa an, gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichtes in Berufung zu gehen. Ob der Sonderflugplan auch in Kraft tritt, falls das hessische Landesarbeitsgericht den Streik noch verbietet, ist unklar. Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation Ufo hatte zu einem 48-stündigen Ausstand bei der Lufthansa-Kerngesellschaft aufgerufen, der um Mitternacht beginnen soll. Betroffen seien alle Abflüge aus Deutschland, teilte die Gewerkschaft mit. Auswirkungen des Streiks werden auch am Flughafen Hamburg sowie in Hannover, Bremen und Münster/Osnabrück erwartet.

Passagiere können sich auf der Lufthansa-Internetseite über den Status ihres geplanten Fluges, Umbuchungsmöglichkeiten und weitere Optionen informieren.

Beim vergangenen Streik fielen 100 Flüge aus

In der Tarif-Auseinandersetzung hatte Ufo zuletzt am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften ausgetragen und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen. Auch bei diesem Streik sind Arbeitsniederlegungen nicht nur bei der Lufthansa-Kerngesellschaft, sondern auch bei den vier Töchtern Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline sowie SunExpress möglich.

Ufo fordert für etwa 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverträge. In dem Tarifkonflikt geht es aber auch um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob Ufo überhaupt die Vertretungsbefugnis für das Kabinenpersonal hat.

