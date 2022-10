Stimmung an der FDP-Basis in Niedersachsen: "Es braucht neue Köpfe"

Die Liberalen haben den Wiedereinzug in den Landtag in Hannover verpasst. An der Basis sind die Wahlkämpfer enttäuscht. Sie fordern einen Neuanfang.