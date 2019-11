Steilshoop setzt Zeichen gegen häusliche Gewalt

NDR Info - 25.11.2019 16:00 Uhr

Frauen sind der Gewalt in einer Partnerschaft in besonderer Weise ausgesetzt. Mit einer Lampion-Aktion setzen Ehrenamtliche in Steilshoop ein klares Zeichen gegen häusliche Gewalt.