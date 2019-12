Stand: 19.12.2019 21:29 Uhr

Stauprognose: Nicht nur auf A7 wird's voll

In den Tagen bis Weihnachten müssen Autofahrer voraussichtlich gute Nerven mitbringen: Auch auf vielen Autobahnen in Norddeutschland drohen längere Staus. Der Automobilclub ADAC rechnet damit, dass bereits am Freitag (Ferienstart in Hamburg und letzter Schultag für die Schülerinnen und Schüler in den anderen norddeutschen Bundesländern) die erste Reisewelle sowie der Berufsverkehr im Tagesverlauf für extrem volle Fahrbahnen sorgen werden. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie hier.

ADAC erwartet Staus auch am 26. und 28. Dezember

In Niedersachsen erwarten Verkehrsexperten Probleme unter anderem auf der A7 in den Baustellenbereichen nördlich von Hannover sowie zwischen Hildesheim und Salzgitter. Auch auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen/Osnabrück sowie den Autobahnen 2, 27, 28 und 31 drohen demnach stellenweise Staus. Auf der A24 von Hamburg in Richtung Berlin dürfte es ebenfalls eng werden.

Die beiden Hauptreisetage in der kommenden Woche sind dann voraussichtlich der 26. und 28. Dezember. Und für Neujahr sowie das Wochenende nach Silvester (4./5. Januar) rechnet der ADAC auf allen norddeutschen Autobahnen wegen des Rückreiseverkehrs aus dem Weihnachtsurlaub mit besonders viel Verkehr und dementsprechend vollen Straßen.

Heiligabend ist ein guter Reisetag

Die Experten raten, bei längeren Strecken möglichst sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen, um so dem hohen Verkehrsaufkommen zu entgehen.

Oder man reist an den Tagen, an denen mit einem vergleichsweise geringen Verkehrsaufkommen gerechnet wird. Dazu zählen Sonntag (22. Dezember) und auch Heiligabend.

Lieber mit Bus oder Bahn in die Städte

Für die Zentren von Hamburg und den anderen norddeutschen Großstädten wird am Sonnabend und am Montag mit hohem Verkehrsaufkommen gerechnet, wenn die letzten Geschenke besorgt werden und die Besucherinnen und Besucher noch einmal auf die Weihnachtsmärkte strömen. Die Parkplatzsuche dürfte dort sehr viel leichter fallen, wenn man sein Auto am Stadtrand abstellt und dann mit Bus oder Bahn in die City fährt.

Ungemütliches Vorweihnachts-Wetter

Das Wetter bleibt an den Tagen bis Heiligabend in Norddeutschland alles andere als "weihnachtlich": Bei Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad ist es am Freitag meist bewölkt, örtlich kann es auch immer wieder regnen. Am Sonnabend gibt es bei 7 und 10 Grad mehr Chancen auf sonnige Tagesabschnitte, aber auch dann muss wieder mit Regen gerechnet werden. Dazu weht der Wind im Binnenland schwach bis mäßig, an der Nordseeküste teils stark aus Südost oder Südwest.

Die Aussichten für Sonntag und Montag sind ähnlich: viele Wolken, selten sonnig und gelegentlich Regen bei bis zu 9 Grad.

