Stau-Warnung zum Ferienbeginn - auch der Norden ist betroffen Stand: 16.07.2024 17:09 Uhr Zum bevorstehenden Ferienbeginn in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern warnt der ADAC vor Staus auf vielen Straßen am kommenden Wochenende.

Bis auf Bayern und Baden-Württemberg seien dann alle Bundesländer in den Sommerferien, so der ADAC Hansa. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist am Freitag der letzte Schultag, in Hamburg bereits am Mittwoch. Auch Berlin und Brandenburg starten in die Ferien.

Autofahrer brauchen zum Ferienstart viel Geduld

Besonders am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag brauchten die Autofahrer viel Geduld. Wer kann, solle Alternativrouten nutzen oder auf andere Wochentage ausweichen, empfiehlt der Automobilclub. Geeignet seien Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Aber nicht nur die vielen Reisenden dürften zur erhöhten Staugefahr beitragen. Nach Angaben des ADAC gibt es derzeit 1.242 Autobahnbaustellen in Deutschland, die zu Behinderungen führen. Vielerorts werde auch während der Ferien weiter gearbeitet. Auf der ADAC-Liste der stauträchtigen Nadelöhre steht auch eine Baustelle auf der A20 bei Kröpelin. "Zudem sind die Bundes- und Landstraßen in der Küstenregion von dem erhöhten Verkehrsaufkommen stark betroffen", prognostiziert der Automobilclub.

Baustellen auf der A1, der A7 und der A23

Richtig voll wird die A1 rund um Hamburg und im weiteren Verlauf Richtung Norden zwischen Ratekau und Pönitz. Hier sorgt eine Baustelle für Staustress. Auch vor dem Übergang nach Fehmarn wird es problematisch. Auf der A7 erwartet der ADAC vor und nach dem Elbtunnel aufgrund von Bauarbeiten besonders viel Verkehr und Stau. Südlich der Hansestadt wird zwischen dem Horster Dreieck und der Raststätte Seevetal, Soltau-Ost und Dorfmark und zwischen Garlstorf und Egestorf noch gebaut - in beiden Richtungen. Aber auch auf der A23 bei Pinneberg sorgt eine Baustelle für reichlich Stau.

Brücken-, Sanierungs- und Fahrbahnarbeiten in MV

Weitere Autobahnbaustellen im Nordosten haben das Potenzial, bei Ferienreisenden für Verdruss zu sorgen. So gibt es auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern gleich drei Baustellen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin wird demnach vom 2. Juli bis 3. August an zwei Brücken gebaut. An der Anschlussstelle Zarrentin laufen Sanierungsarbeiten bis zum 1. November. Ab dem 21. August sind auf der A20 Fahrbahnarbeiten zwischen den Anschlussstellen Tessin und Bad Sülze in beiden Fahrtrichtungen angekündigt.

