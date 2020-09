Sport: Zverevs Traum vom Grand-Slam-Titel lebt

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York das Halbfinale erreicht und ist seinem Traum vom Gewinn eines Grand-Slam-Turniers damit einen Schritt näher gekommen.