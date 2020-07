Spende: "Terre des hommes" erhält 100.000 Euro Sendung: NDR Info | 21.07.2020 | 16:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 28.07.2020

Beim Kinderhilfswerk "terre des hommes" in Osnabrück ist eine anonyme Spende in Höhe von 100.000 Euro eingegangen. Das Geld soll nun für Projekte in Afrika genutzt werden.