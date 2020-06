Stand: 24.06.2020 14:39 Uhr

Sonne zum Ferienstart - aber auch Gewitter drohen

Zum Start der Schulferien in Hamburg und Schleswig-Holstein präsentiert sich das Wetter im Norden zunächst von seiner besten Seite und bringt uns viel Sonne. Allerdings wird es jeden Tag etwas schwüler, daher muss vor allem am Wochenende mit teils heftigen Gewittern und einer anschließenden Abkühlung gerechnet werden. "Wir haben jetzt die erste wirklich hochsommerliche Phase des Jahres", sagt Meteorologe Christian Paulmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet "Utz".

Temperaturen um die 30 Grad am Donnerstag

Recht erträglich wird Paulmann zufolge der Donnerstag bei Temperaturen von 27 bis 31 Grad im Norden, an den Küsten auch darunter. Der Start in den Tag werde durchweg sonnig oder heiter, die Luftfeuchtigkeit bleibe meist auf einem angenehmen Maß. Außer im nördlichen Schleswig-Holstein seien allerdings überall einzelne Gewitter möglich. "Die werden nicht besonders heftig. Es sind keine Unwetter." In der Nacht kühlt es ab auf 16, im südlichen Niedersachsen sogar auf 11 Grad.

Freitag wird es noch ein bisschen wärmer

Der Freitag wird laut Meteorologe Paulmann wie der Donnerstag, nur gibt es von allem ein bisschen mehr: Die Temperaturen erreichen nun bis zu 32 Grad, nach einem freundlichen Beginn sind am Nachmittag erneut lokale Gewitter möglich. "Diesmal wird der Schwerpunkt Mecklenburg-Vorpommern sein, wo die Gewitter auch etwas stärker werden können", sagt Paulmann. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 17 bis 18 Grad.

Unwettergefahr am Sonnabend

Am stärksten wird die Schwüle dann am Sonnabend. Zwar blieben die Temperaturen dann nur im Bereich von 25 bis 29 Grad, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit werde sich der Tag aber heißer anfühlen. "Das wird unangenehm werden", sagt Paulmann vom DWD. Gewitter ziehen im Tagesverlauf von West nach Ost. Am heftigsten werden sie voraussichtlich am Nachmittag über Mecklenburg-Vorpommern sein. "Da besteht dann auch die Gefahr von lokalen Unwetterereignissen."

Zur Siebenschläferzeit wird es kühler

Der Sonntag leitet einen kompletten Wetterwechsel ein: Es wird mit maximal 25 Grad deutlich kühler, zu Wochenbeginn sinken die Tagestemperaturen wieder auf 20 bis 23 Grad bei sehr wechselhaftem Wetter mit Sonne und Wolken. Das sei auch insofern bedeutsam, weil in der kommenden Woche die Siebenschläferphase ansteht - jene Tage Ende Juni und Anfang Juli, deren Wetter mit einiger Wahrscheinlichkeit genau so ist, wie es auch in den sieben Wochen darauf wird. "Bei einer Trefferquote von etwa 70 Prozent ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Sommer nicht durchweg heiß, sonnig und trocken wird", sagt Paulmann.

