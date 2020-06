Sommerurlaub an der Küste Sendung: NDR Info | 25.06.2020 | 15:00 Uhr 2 min | Verfügbar bis 02.07.2020

In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben die Sommerferien begonnen. Viele Menschen zieht es an die Küste. NDR Reporter Phillip Kamke hat sich am Strand von Timmendorf umgesehen.