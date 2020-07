Sommerschule Delmenhorst: Lernen in den Ferien Sendung: NDR Info | 27.07.2020 | 14:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 03.08.2020

Durch die Corona-Pandemie haben manche Grundschulkinder Lücken, zum Beispiel in Mathe oder Deutsch. In der Sommerschule in Delmenhorst können sie in den Ferien Stoff nachholen.