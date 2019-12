Stand: 30.12.2019 11:07 Uhr

Silvesterwetter: Freier Blick aufs Feuerwerk

Dank Hoch "Wiltrud" steht Feuerwerksfreunden im Norden zu Silvester beim Blick in den Himmel nichts im Wege. "Um Mitternacht herum ist mit Wolken so gut wie gar nicht zu rechnen", sagte Meteorologe Dominik Jung am Montag im Gespräch mit NDR.de. Allerdings könne sich vor allem in der zweiten Nachthälfte örtlich Nebel bilden, der durch den Feinstaub von Raketen und Böllern, an den sich Wassertropfen anlagern, noch verstärkt wird. "Das ist das Einzige, was den Blick nach oben so ein bisschen trüben könnte."

Temperaturen um den Gefrierpunkt

Wie schon in den vergangenen Tagen sollte man sich allerdings warm anziehen. Während es morgen tagsüber bis zu neun Grad werden, liegen die Temperaturen Jung zufolge in der Neujahrsnacht zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Direkt an Nord- und Ostsee werde es mit drei bis vier Grad etwas milder. Mäßiger Wind soll aus nordwestlichen Richtungen wehen. An den Küsten kann es starke bis stürmische Böen geben.

Wetterumschwung erst am Wochenende zu erwarten

Sobald sich der Böllerdunst am Morgen gelegt hat, herrscht bestes Wetter für den ersten Spaziergang des Jahres. "Neujahr wird sonnig ausfallen", sagte Jung. "Die Temperaturen liegen um vier bis sechs Grad, teilweise auch sieben Grad, je nach Sonnenscheindauer."

Erst am Wochenende sei mit einem Wetterumschwung zu rechnen. "Dann könnte es ein bisschen wechselhafter werden." Möglicherweise zieht ein Tief aus Skandinavien nach Norddeutschland. "Das könnte Regen und ein kleines bisschen Bewegung in die Wetterküche bringen."

