Silvester-Wetter: Feuerwerke und Neujahrsbaden wegen Sturms abgesagt Stand: 31.12.2024 11:54 Uhr Zu Silvester und Neujahr wird es in Norddeutschland regnerisch und sehr stürmisch. Mehrere offizielle Feuerwerke wurden bereits abgesagt - teilweise auch das Neujahrsbaden. Der Deutsche Wetterdienst zog eine Wetterbilanz für 2024 - demnach war es im abgelaufenen Jahr deutlich zu warm und zu nass.

"Vorsicht beim Starten von Silvesterraketen", mahnt der DWD. Durch den in der Silvesternacht erwarteten starken Wind könne das Risiko beim Zünden von Feuerwerk steigen. Stehe man beispielsweise auf einem freien Feld, könnten die Raketen abgelenkt werden und Brände oder Verletzungen verursachen. Auch zwischen Hochhäusern könne dies durch einen sogenannten Kanalisierungseffekt passieren. In der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern oder Tankstellen ist das Böllern grundsätzlich verboten.

Videos 2 Min Sturmwarnung: Unkontrollierbare Gefahr durch Silvesterraketen Wegen des Wetter sind diverse professionelle Laser- und Pyroshows an der Nordsee sowie das Neujahrsanbaden in Büsum abgesagt. 2 Min

Feuerwerke und Partys abgesagt - Fähren fahren nicht

Einige öffentliche Silvester-Events in Schleswig-Holstein sind wegen der schlechten Wetteraussichten bereits abgesagt worden. Dazu zählen nach Angaben der jeweiligen Tourismus-Zentralen die Feuerwerke auf Helgoland und in St. Peter-Ording sowie die Open-Air-Party an der Promenade in Westerland auf Sylt. Auch der Silvesterlauf in Westerland wurde gecancelt. Die NDR 1 Silvesterparty in Büsum sowie das dortige Neujahresbaden wurden ebenfalls abgesagt. Die Feuerwerke in Großenbrode, Heiligenhafen und in Hörnum auf Sylt, sollen - Stand Montagnachmittag - wie geplant stattfinden. In Niedersachsen wurde die Open Air Silvesterparty am Meer in Norden abgesagt, wie der Veranstalter auf seiner Internetseite bekannt gab.

Die Schiffsverbindungen der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven nach Helgoland und andersherum fallen am Silvester- und Neujahrstag wetterbedingt aus, wie die Reederei mitteilte. Auch auf der Föhr-Amrum-Linie wird der Fährverkehr an Neujahr bis zum Nachmittag eingestellt. Auch in Dänemark, wo viele deutsche Urlauber den Jahreswechsel verbringen, wird es stürmisch. Die zuständige Sicherheitsbehörde erhöhte dort den Mindestabstand beim Abbrennen von Feuerwerk nahe Reetdächern und brennbarer Materialien von 200 auf 400 Meter.

MV: Neujahrsbaden in Boltenhagen und Kühlungsborn abgesagt

In Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Eisbader etwas gedulden. Das traditionelle Neujahrsbaden wurde aufgrund der Wind- und Wetterlage und der Hochwassergefahr aus Sicherheitsgründen verschoben, wie die Kurverwaltung auf der Webseite des Ostseebades Boltenhagen mitteilte. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. Auch im Ostseebad Kühlungsborn wurde das Neujahrsbaden an der Seebrücke wetterbedingt abgesagt und verlegt.

Meteorologe Schrader: Bis zu Windstärke zehn an den Küsten

Meteorologe Meeno Schrader sagte am Montag auf NDR Info, man dürfe sich von dem bis zum Silvestermorgen zunächst vielerorts nachlassenden Wind nicht täuschen lassen. Im Laufe des Dienstags werde der Wind stetig zunehmen. An den Küsten sei dann in der Spitze mit Windstärke acht bis zehn zu rechnen. In den Hochlagen des Harzes werde sogar bis zu Windstärke zwölf erwartet.

Weitere Informationen Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan Die Stärke des Windes wird in Beaufort gemessen. Die Sturm-Skala reicht von Windstille bis Orkan. Unsere Bildergalerie verrät, wie sich die einzelnen Stufen unterscheiden. Bildergalerie

Im norddeutschen Binnenland werden laut DWD in der Silvesternacht Böen von bis zu 65 Kilometer pro Stunde prognostiziert. Bei diesem Wetter Feuerwerk zu zünden, sei sicher keine gute Idee, so Meeno Schrader. "Eine umgekippte Rakete kann schon großen Schaden und Verletzungen verursachen." Zudem kündigte der Meteorologe für den Silvesterabend ein kräftiges Regengebiet an, dass von Norden her über das Land ziehe. "Und dann regnet es den ganzen Abend - und auch Neujahr den ganzen Tag hindurch." Es sei teilweise mit 20 bis 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zu rechnen.

Prognose: Ab Donnerstag besseres Wetter

Schrader geht davon aus, dass sich am 2. Januar das Wetter bessert. "Am Donnerstag macht endlich der Himmel mal auf. Und dann kommen wir auf zwei, drei, vier Stunden Sonnenschein. Auch am Freitag und am Sonnabend sei mit etwas Sonne zu rechnen. "Da gibt es einen kleinen Ausgleich für die seit über zehn Tagen andauernde Sonnenschwäche."

2024 zu nass und zu warm - "Beschleunigter Klimawandel"

Laut DWD war 2024 in Deutschland das wärmste Jahr seit dem flächendeckenden Messbeginn im Jahr 1881. Die Mitteltemperatur des Vorjahres wurde der Jahresbilanz des Wetterdienstes zufolge mit 10,9 Grad Celsius deutlich übertroffen - um 0,3 Grad. "Das ist beschleunigter Klimawandel", erklärte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach.

Temperaturbilanz: SH unter, Hamburg über dem Schnitt

Schleswig-Holstein lag mit im Schnitt 10,8 Grad nur knapp unter dem bundesweiten Mittel. Die im Schnitt 11,4 Grad in Hamburg wurden nur von Berlin und Bremen übertroffen.

Zudem fielen nach Auswertungen des DWD im abgelaufenen Jahr in Deutschland gut 903 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Das Mittel der Referenzperiode von 1961 bis 1990 mit 789 Litern und von 1991 bis 2020 mit 791 Litern sei damit deutlich übertroffen worden. Die Sonne schien etwa 1.700 Stunden, das Soll lag nach Angaben des DWD bei 1.544 Stunden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Extremwetter