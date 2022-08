Stand: 24.08.2022 18:12 Uhr Selenskyj betont Bedeutung von ukrainischer Unabhängigkeit

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die globale Bedeutung des Abwehrkampfes seines Landes gegen die russische Invasion hervorgehoben. "Heute feiert unser Land den Unabhängigkeitstag und jetzt kann jeder sehen, wie sehr die Welt von unserer Unabhängigkeit abhängig ist", sagte Selenskyj per Video bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Wenn Russland jetzt nicht aufgehalten werde, würden russische Mörder wahrscheinlich in anderen Ländern landen - in Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika, so Selenskyj weiter.

Zudem forderte er eine Übergabe des umkämpften Atomkraftwerks Saporischschja an die Internationale Atomenergiebehörde IAEA. Eine IAEA-Expertenmission solle "so schnell wie möglich" und dauerhaft die Kontrolle über die von Russen besetzte Anlage übernehmen. Russland müsse seine "nukleare Erpressung" bedingungslos einstellen und sich vollständig von dem Kernkraftwerk in der Ostukraine zurückziehen.

Krieg in der Ukraine begann vor sechs Monaten

Heute vor sechs Monaten startete Russland seine Invasion der Ukraine. Und zugleich ist heute der ukrainische Unabhängigkeitstag - vor 31 Jahren löste sich der Staat von der Sowjetunion los. Die Ukraine ist in erhöhtem Alarmzustand: Es gibt Warnungen, dass die russischen Truppen anlässlich dieses Tages besonders intensive Angriffe planen. Öffentliche Feiern sind deshalb abgesagt, es gelten Ausgangssperren. Präsident Selenskyj kündigte in seiner heutigen Ansprache einen Kampf "bis zum Ende" gegen die russischen Invasoren an. Die Ukraine werde "keinerlei Zugeständnisse oder Kompromisse" mit Russland machen, sagte Selenskyj.

Auch die NDR Info Redezeit steht heute Abend unter der Überschrift "Sechs Monate Krieg - und kaum ein Ende in Sicht?".

Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt

Die US-Regierung hat der Ukraine weitere Hilfen in Milliardenhöhe zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. US-Präsident Biden kündigte heute Unterstützung für Kiew im Umfang von knapp drei Milliarden US-Dollar. Mit dem Geld könne die Ukraine Luftverteidigungssysteme, Artillerie und Munition und Radaranlagen anschaffen, "um sich auf lange Sicht verteidigen zu können", sagte Biden. Bundeskanzler Scholz hatte gestern ebenfalls umfangreiche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine zugesagt. Insgesamt geht es um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro.

TV-Hinweis: Tagesthemen senden aus Kiew An diesem Mittwoch (24.8.) dauert der Krieg genau ein halbes Jahr. Zugleich ist es für die Ukraine der 31. Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Aus diesem Anlass werden die Tagesthemen am Mittwoch ab 22.15 Uhr live aus Kiew senden, moderiert von Caren Miosga.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.