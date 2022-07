Stand: 29.07.2022 22:24 Uhr Selenskyj: Getreidetransporte können bald starten

Die Ukraine steht nach Worten ihres Präsidenten Selenskyj für die ersten Getreidetransporte über das Schwarze Meer seit Kriegsbeginn bereit. Gewartet werde auf Startsignale von der Türkei und den Vereinten Nationen. Die Lieferungen könnten seitens der Ukraine in Kürze beginnen. Selenskyj äußerte sich nach einem Besuch am Schwarzmeerhafen Tschornomorsk südlich von Odessa. Unter Vermittlung der Türkei hatten die Ukraine und Russland sich vergangene Woche auf ein Abkommen zur sicheren Getreideausfuhr geeinigt. Nur wenige Stunden nach der Vereinbarung waren Raketen in Odessa eingeschlagen. In ukrainischen Häfen sind bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide blockiert, wodurch die Hungersnöte in zahlreichen Ländern verschärft worden sind. Die Welthungerhilfe hofft auf eine schnelle Wiederaufnahme der Exporte. Wenn "Millionen Tonnen Weizen aus Odessa" verschifft würden, könnte Getreide am Weltmarkt günstiger werden, wovon vor allem arme Staaten profitieren würden, sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mathias Mogge, dem SWR. Zugleich könnte nur nach dem Export die neue ukrainische Ernte eingelagert werden.

Mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene durch Raketen getötet

Mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene sollen bei einem Raketenangriff in der Ostukraine getötet worden sein. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Tod der Häftlinge verantwortlich. Zu dem Beschuss kam es in dem Ort Oleniwka in der Region Donezk, die unter Kontrolle der prorussischen Separatisten steht. Es wird vermutet, dass in dem Gefängnis viele ukrainische Soldaten gefangen gehalten werden, die zuvor monatelang die Hafenstadt Mariupol verteidigt hatten.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.