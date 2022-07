Stand: 29.07.2022 18:30 Uhr Selenskyj: Alles bereit für Getreideexporte per Schiff

Erstmals seit Kriegsbeginn will die Ukraine heute oder morgen wieder Getreide per Schiff über das Schwarze Meer exportieren. Präsident Selenskyj kündigte in der Hafenstadt Odessa an, alles sei bereit und die Ukraine warte auf das Startsignal der Türkei und der Vereinten Nationen. Unter ihrer Vermittlung hatten die Ukraine und Russland sich vergangene Woche auf ein Abkommen zur sicheren Getreideausfuhr geeinigt. In den ukrainischen Häfen sind bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide blockiert, wodurch die Hungersnöte in zahlreichen Ländern verschärft worden sind. Die Welthungerhilfe hofft auf eine schnelle Wiederaufnahme der Exporte. Wenn "Millionen Tonnen Weizen aus Odessa" verschifft würden, könnte Getreide am Weltmarkt günstiger werden, wovon vor allem arme Staaten profitieren würden, sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mathias Mogge, dem SWR. Zugleich könnte nur nach dem Export die neue ukrainische Ernte eingelagert werden.

Mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene durch Raketen getötet

Mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene sollen bei einem Raketenangriff in der Ostukraine getötet worden sein. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für den Tod der Häftlinge verantwortlich. Zu dem Beschuss kam es in dem Ort Oleniwka in der Region Donezk, die unter Kontrolle der prorussischen Separatisten steht. Es wird vermutet, dass in dem Gefängnis viele ukrainische Soldaten gefangen gehalten werden, die zuvor monatelang die Hafenstadt Mariupol verteidigt hatten.

Ukraine meldet Probleme mit deutschen Panzerhaubitzen

Einen Monat nach der Lieferung deutscher Panzerhaubitzen an die Ukraine sollen die Geschütze bereits deutliche Verschleiß-Erscheinungen aufweisen. Nach einem Bericht des Magazins "Spiegel" sind mehrere Haubitzen reparaturbedürftig. Darüber habe die Regierung in Kiew das Bundesverteidigungsministerium informiert. Die Bundeswehr geht demnach davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte außergewöhnlich viele Granaten in kurzer Zeit abgeschossen hätten. Außerdem seien Schüsse auf zu große Entfernung versucht worden. Wie der "Spiegel" weiter berichtet, will die Bundeswehr schnell Ersatzteile in die Ukraine schicken. Unterdessen gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt, dass Deutschland der Ukraine 16 Brückenlegepanzer vom Typ Biber liefern wird. Damit könnten ukrainische Truppen im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwinden, teilte das Ministerium mit. Die ersten sechs Systeme würden ab Herbst noch in diesem Jahr geliefert, weitere zehn im kommenden Jahr.