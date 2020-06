Stand: 27.06.2020 08:01 Uhr

Schwüle Hitze und Gewitter zum Ferienstart

Das erste Wochenende der Schulferien in Hamburg und Schleswig-Holstein präsentiert sich noch nicht in sommerlicher Hochform. Nach einem weitgehend sonnigen Freitag steigt heute in weiten Teilen Norddeutschlands die Gewitter-Gefahr. Grund dafür ist die schwül-warme Wetterlage. In Mecklenburg-Vorpommern galten bereits am Freitag Warnungen vor teils extremen Gewittern, heute werden auch im Rest des Nordens im Tagesverlauf dichtere Wolken mit teils kräftigen Schauern und Gewittern sowie teilweise Sturmböen erwartet.

Es bleibt zunächst schwül-warm

Nach bis zu 32 Grad am Freitag werden die Temperaturen im Norden heute 26 Grad auf den Inseln und bis zu 31 Grad in Schwerin erreichen, meldet der Deutsche Wetter-Dienst (DWD). "Wir haben jetzt die erste wirklich hochsommerliche Phase des Jahres", sagte DWD-Meteorologe Christian Paulmann. Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet "Utz".

Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit werde sich der Tag aber heißer anfühlen. "Das wird unangenehm werden", sagte Paulmann. Gewitter ziehen im Tagesverlauf von West nach Ost. In Mecklenburg-Vorpommern besteht am Nachmittag auch wieder die Gefahr von lokalen Unwetterereignissen. In Vorpommern soll es zum Abend hin dann aber wieder überwiegend trocken sein.

Zur Siebenschläfer-Zeit wird's kühler

Der Sonntag leitet einen kompletten Wetterwechsel ein: Es wird mit maximal 27 Grad deutlich kühler, zu Wochenbeginn sinken die Tagestemperaturen wieder auf 18 bis 23 Grad bei sehr wechselhaftem Wetter mit Sonne und Wolken.

Das sei auch insofern bedeutsam, weil in der kommenden Woche die Siebenschläfer-Phase ansteht - jene Tage Ende Juni und Anfang Juli, deren Wetter mit einiger Wahrscheinlichkeit genau so ist, wie es auch in den sieben Wochen danach wird. "Bei einer Trefferquote von etwa 70 Prozent ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Sommer nicht durchweg heiß, sonnig und trocken wird", prognostizierte Paulmann.

