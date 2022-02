Schwerster Februar-Sturm? Der Norden erwartet Sturmtief "Zeynep" Stand: 18.02.2022 06:44 Uhr Kaum ist Sturmtief "Ylenia" durchgezogen, ist heute der nächste Orkan im Anmarsch. "Zeynep" könnte noch heftiger werden. Die Bahn rechnet bis Sonnabend mit Problemen im Fernverkehr.

Feuerwehren und Polizei in Norddeutschland stellen sich auf den nächsten Einsatzmarathon ein, denn nach "Ylenia" wird heute bereits der nächste Orkan kommen: "Zeynep" wird über den Norden hinwegfegen und könnte der Nordseeküste Orkanböen in noch nie gemessener Stärke bringen. Ab dem Nachmittag gilt deshalb wieder eine Unwetterwarnung - derzeit bis Sonnabendmorgen um 6 Uhr. Wetterexperte Frank Böttcher sagte im Gespräch mit NDR Info: "Es könnte der stärkste Februar-Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen werden."

Videos 4 Min Sturm "Ylenia" hält den Norden in Atem Unfälle, umgestürzte Bäume, Zugausfälle und überspülte Strände - das Orkantief hat den Norden ordentlich durchgeschüttelt. 4 Min

Erneut Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verspäteten sich in Norddeutschland erneut viele Züge oder fielen ganz aus. Die Polizei meldete hingegen keine besonderen Vorkommnisse wie größere Sturmschäden oder verletzte Personen. Teilweise wurde für Reisende ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste sollen sich laut Bahn unbedingt im Internet über ihre Züge informieren. Wer bis Sonntag reisen wollte, kann sein Ticket zum Beispiel kostenlos stornieren. Auf den Strecken der Bahnbetreiber metronom, enno und erixx ist voraussichtlich bis einschließlich Sonnabend "mit gravierenden Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen". Auf allen Linien sei ein Busnotverkehr eingerichtet worden, so ein Sprecher. Die Nordwestbahn ist auf einigen ihrer Strecken wieder unterwegs. Auch auf allen Linien der nordbahn in Schleswig-Holstein fahren wieder Züge, wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte - allerdings müssen auch dort Reisende teilweise noch mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Hamburg und Schleswig-Holstein: Erste schwere Sturmböen bereits am Vormittag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Schleswig-Holstein und Hamburg bereits dem Vormittag erste schwere Sturmböen. Seinen Höhepunkt soll "Zeynep" am Abend und in der ersten Nachthälfte zu Sonnabend erreichen. An der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und im angrenzenden Binnenland können es die Böen sogar auf bis zu 150 Kilometern je Stunde bringen. An der Ostseeküste seien bis zu 135 km/h möglich.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Niedersachsen: "Zeynep" wirkt sich ab dem Nachmittag aus

In Niedersachsen werden die Auswirkungen von "Zeynep" ab dem Nachmittag erwartet. Insbesondere auf den Ostfriesischen Inseln und an exponierten Lagen müsse mit extremen Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, sagte eine DWD-Meteorologin.

Mecklenburg-Vorpommern: Orkantief soll den Nordosten am Abend erreichen

Das Orkantief soll Mecklenburg-Vorpommern am Abend erreichen. Während vor allem "Ylenia" relativ lange über das Land blies, zieht "Zeynep" laut Meteorologen als sogenannter Schnellläufer vergleichsweise zügig gen Osten.

Sturmflutwarnung für die Nordseeküste aufgehoben

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat am Morgen die Warnung vor einer Sturmflut an der Nordseeküste aufgehoben. Doch bis Montag ist laut BSH an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbegebiet immer wieder mit deutlich erhöhten Wasserständen und Sturmfluten zu rechnen.

Kaum Fährverkehr zu den Inseln im Norden

Zu den Ostfriesischen Inseln fuhren am Donnerstag keine Fähren. Für heute und morgen gibt es bereits Fahrplanänderungen - etwa für die Fähren nach Borkum und Langeoog. So legt die Fähre von Emden nach Borkum heute bereits um 11 Uhr ab und nicht um 14 Uhr. Die Abfahrt um 17.45 Uhr entfällt. Der Schiffsverkehr nach Langeoog wird ab 14 Uhr eingestellt. Letzte Abfahrt ab Bensersiel ist um 13.30 Uhr, letzte Abfahrt ab Inselbahnhof ist bereits um 10.15 Uhr. Auch zwischen Cuxhaven und Helgoland werden nach Angaben der Reederei Cassen Eils heute und am Sonnabend weiter keine Schiffe fahren. Ob der Betrieb am Sonntag wieder aufgenommen wird, soll am Sonnabend entschieden werden. In Schleswig-Holstein blieben viele Fähren zu den Nordfriesischen Inseln und Halligen wegen des Sturms in den Häfen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren.

Schulausfälle in Niedersachsen

Auch heute soll in einigen niedersächsischen Landkreisen und Städten der Unterricht ausgefallen. So teilte der Landkreis Goslar mit, dass die Schüler und Schülerinnen nicht überall befördert werden könnten. Deshalb wurde der Präsenzunterricht in allen allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt. Auch an der Grundschule Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) fällt der Unterricht wegen Sturmschäden aus. Grundsätzlich gelte, dass die Eltern entscheiden können, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Sollte Unterrichtsausfall angeordnet werden, werde diese Entscheidung unverzüglich im Radio und auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. In Hamburg können Eltern ihre Kinder im Falle eines Sturms auch heute zu Hause lassen, sollten sie sich um die Sicherheit des Schulwegs sorgen. Die Schulen bleiben aber offen.

Videos 1 Min WSA: Eidersperrwerk wegen Sturmfluten geschlossen Veit-Hinnerk Bayer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erwartet mit dem nächsten Sturmtief noch höhere Wasserstände. (17.02.2022) 1 Min

Ausfälle auch im Flugverkehr

Die Lufthansa hatte für gestern deutschlandweit vorsorglich etliche Verbindungen gestrichen. Aktuelle Infos über Starts und Landungen gibt es im NDR Text ab Seite 710.

Harz: Vor Betreten der Wälder wird wegen Sturmschäden gewarnt

Besonders stark traf das Sturmtief in der Nacht zu Donnerstag den Harz. In der Spitze wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein DWD-Sprecher. Er wies darauf hin, dass die Zahlen noch vorläufig seien. Die Verwaltung des Nationalparks Harz rät wegen der Sturmschäden dringend vom Betreten der Wälder ab. Es bestehe durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume eine "akute Gefahr für Leib und Leben", sagte ein Sprecher.

Zwei Männer sterben bei Autounfällen

Vor allem umgestürzte Bäume sorgten gestern bei den Einsatzkräften in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für viel Arbeit. Vielerorts mussten Straßen geräumt werden. In Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) wurde ein Mann in seinem Auto von einer Eiche erschlagen. Im Landkreis Osnabrück kam ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben, nachdem der Anhänger seines Wagens in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen war. Das NDR Verkehrsstudio gibt einen Überblick über die Situation auf den Straßen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | NDR Info | 17.02.2022 | 14:00 Uhr