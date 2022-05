Stand: 15.05.2022 17:41 Uhr Schwedens regierende Sozialdemokraten für NATO-Beitritt

In Schweden haben sich die regierenden Sozialdemokraten am Sonntag für einen Beitritt des Landes zur NATO ausgesprochen. Die Entscheidung der Sozialdemokraten dürfte eine große Mehrheit im schwedischen Parlament finden. Weite Teile der Opposition haben bereits ihre Zustimmung zu einem NATO-Aufnahmeantrag signalisiert. Die Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Andersson dürfte nun in Kürze das offizielle Beitrittsgesuch einreichen. Finnland hatte zuvor ebenfalls erklärt, sich der Allianz anschließen zu wollen. Staatspräsident Niinistö und Regierungschefin Marin gaben dies auf einer Pressekonferenz bekannt. Dem Antrag muss noch das Parlament in Helsinki zustimmen. Eine Mehrheit dafür gilt als sicher.

NATO-Staaten stellen rasche Aufnahme in Aussicht

Die NATO-Staaten haben Finnland und Schweden eine rasche Aufnahme in die NATO in Aussicht gestellt. Einwände gegen die Aufnahme beider nordischer Länder gibt es von der Türkei. NATO-Generalsekretär Stoltenberg zeigte sich aber optimistisch, dass die türkischen Bedenken hinsichtlich eines NATO-Beitritts Schwedens und Finnlands rasch ausgeräumt werden können. Die Türkei habe klargemacht, dass es nicht ihre Absicht sei, einen Beitritt Finnlands und Schwedens zu dem Bündnis zu "blockieren", sagte Stoltenberg am Sonntag zum Abschluss informeller Beratungen der NATO-Außenminister in Berlin.

AUDIO: NATO-Außenminister: Diskussion über Aufnahme von Finnland und Schweden (3 Min) NATO-Außenminister: Diskussion über Aufnahme von Finnland und Schweden (3 Min)

Mariupol beklagt Einsatz von Phosphorbomben durch Russland

Russland hat das Asowstal-Werk in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben mit Phosphorbomben beschossen. "Die Hölle ist auf die Erde gekommen. Zu Asowstal", schrieb der Mariupoler Stadtratsabgeordnete Andrjuschtschenko im Nachrichtenkanal Telegram. Solche Brandbomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ihr Einsatz ist verboten. Andrjuschtschenko veröffentlichte dazu ein Video mit Luftaufnahmen, auf denen ein Feuerregen zu sehen ist, der auf das Stahlwerk niedergeht. Auf den zunächst nicht überprüfbaren Aufnahmen unklarer Herkunft war zudem Artilleriebeschuss der Industriezone zu sehen.