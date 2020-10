Schule in der Corona-Pandemie: Was meinen Sie? Stand: 06.10.2020 06:00 Uhr Die Corona-Pandemie stellt Schulkinder und ihre Eltern vor besondere Herausforderungen. Eine NDR Umfrage will das Stimmungsbild in Norddeutschland ermitteln.

Das neue Schuljahr ist unter besonderen Bedingungen gestartet - mit Maskenpflicht, Hygiene-Konzepten und veränderten Unterrichtsabläufen. Nun stehen im Norden die Herbstferien an - Zeit für eine erste Bilanz: Wie geht es Ihren Kindern und Ihnen mit der neuen Schulsituation? Was klappt gut, was nicht? Wie zufrieden sind Sie?

Der NDR möchte sich ein Bild von der aktuellen Beschulung unter Corona-Bedingungen machen. Und dabei setzen wir auf Ihre Unterstützung: Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Eindrücke in einer kurzen Online-Umfrage mit - und zwar bis Sonntag, 18. Oktober um 24 Uhr. Klicken Sie zur Teilnahme einfach auf den folgenden Link:

