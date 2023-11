Schützen oder schießen: Wie umgehen mit dem Wolf? Stand: 01.11.2023 14:43 Uhr Erst vor Kurzem hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke Erleichterungen für das Abschießen von Wölfen in Aussicht gestellt. Doch ist dies der richtige Weg? Darum geht es am Donnerstag um 15 Uhr bei NDR Info Live.

Nutztierhalter fordern immer wieder, den Wolf jagen zu können, um Übergriffe auf ihre Tiere zu verhindern. Das ist aber nicht so einfach umzusetzen. In Deutschland ist der Wolf streng geschützt und darf nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlegt werden, etwa wenn ein Tier nachweislich wiederholt auffällig geworden ist.

Unantastbarkeit der Wolfsrudel steht in Frage

Nun hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) das erleichterte Abschießen von Wölfen in Aussicht gestellt und entsprechende Vorschläge präsentiert. Doch noch sieht die Praxis anders aus: Das Verwaltungsgericht Hannover hat erst vor wenigen Tagen den Abschuss eines Wolfes gestoppt. Grund war nach Angaben des Gerichts ein Eilantrag von Naturschützern des Vereins "Freundeskreis freilebender Wölfe".

Eine Nachricht, die einige Nutztier- und Weidetierhalterinnen und -halter verärgern dürfte. Viele von Ihnen haben inzwischen fast täglich mit Wölfen zu tun. Und längst reißen die Raubtiere nicht mehr nur Schafe oder Ziegen, sondern auch Rinder oder Pferde. Während Kritiker der Politik Untätigkeit vorwerfen, verteidigen Naturschützer die bisherige Unantastbarkeit der Rudel. Wie also soll es weitergehen mit dem Wolf bei uns in Norddeutschland? Ist ein Zusammenleben mit Wölfen in Deutschland möglich?

NDR Info Moderatorin Ann-Brit Bakkenbüll begrüßt als Gäste:

Dr. Manfred Leberecht

Vizepräsident des Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern

Frank Faß

Betreiber des Wolfcenters Dörverden

