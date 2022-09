Stand: 21.09.2022 21:45 Uhr Scholz: Eskalation zwischen Russland und NATO unbedingt vermeiden

Nach der Mobilmachung Hunderttausender russischer Reservisten für den Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz bekräftigt, dass er eine Eskalation zwischen Russland und der NATO unbedingt vermeiden wolle. Deutschland habe die Ukraine immer umfassend unterstützt, aber gleichzeitig sichergestellt, dass es zu einer solchen Eskalation nicht komme, sagte Scholz am Mittwoch in den ARD-tagesthemen. "Genau diesen Weg werden wir auch weitergehen."

VIDEO: Scholz reagiert auf Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte (1 Min)

Baerbock: Putin macht Krieg mit der Methode Angst

Außenministerin Baerbock hat Russlands Präsident Putin einen brutalen Angriff auf die Vereinten Nationen und den Weltfrieden vorgeworfen. Putin führe seinen Krieg nicht nur mit Panzern, Energie und Nahrungsmitteln, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Jetzt führt der russische Präsident seinen Krieg auch mit der Methode Angst." Die Bundesregierung lasse sich aber "nicht von Angst leiten, sondern wir lassen uns von Verantwortung leiten" - gegenüber der Friedensordnung in Europa und den Menschen in der Ukraine.

Putin ordnet Teilmobilmachung an

Zuvor hatte Russlands Präsident Putin eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Putin am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung bedeute, dass 300.000 Reservisten eingezogen werden. Zudem drohte Putin dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Moskau werde alle "verfügbaren Mittel" einsetzen, um sein Territorium zu schützen. "Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich der Wind auch in ihre Richtung drehen kann", so der russische Präsident.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

