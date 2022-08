Stand: 21.08.2022 11:13 Uhr Scholz und Habeck beraten mit Kanada über Energie-Lieferungen

Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck wollen mit Kanada über mögliche Lieferungen von Flüssiggas beraten. Beide reisen heute mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Ottawa. Mit dem kanadischen Premier Trudeau besuchen Scholz und Habeck voraussichtlich auch mögliche Orte für Export-Terminals an der Ostküste. Vorgesehen ist außerdem ein Abkommen über umweltfreundlich produzierten Wasserstoff aus Kanada.

Kretschmer: Energiepreise gefährden sozialen Frieden

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat vor den Folgen hoher Energiepreise gewarnt. Es werde alles zerstört, was Grundlage einer gesunden Wirtschaft und des sozialen Friedens sei, sagte Kretschmer dem "Tagesspiegel". Die Bundesregierung müsse deshalb alle Kapazitäten von Braunkohle, Biomasse und Atomkraft nutzen. Der CDU-Poltiker sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, das sogenannte Fracking zu nutzen, um Erdgas in Deutschland zu gewinnen. Eine Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 - wie von FDP-Vize Kubicki gefordert - lehnt Kretschmer dagegen ab.

AKW Saporischschja offenbar erneut beschossen

In der Ukraine ist das Kernkraftwerk Saporischschja offenbar erneut mit Artillerie beschossen worden. Die russische Militärverwaltung machte ukrainische Streitkräfte dafür verantwortlich - diese hätten NATO-Munition eingesetzt. Kritische Objekte in der Anlage seien aber nicht getroffen worden. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, das AKW zu beschießen. Das größte Kernkraftwerk Europas wurde Anfang März von russischen Truppen besetzt. Es ist für die Stromversorgung der Ukraine von besonderer Bedeutung.

AUDIO: Die FDP und die Entlastungsdebatte (4 Min) Die FDP und die Entlastungsdebatte (4 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.