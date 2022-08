Stand: 23.08.2022 20:10 Uhr Scholz kündigt umfangreiche Waffenlieferungen für Ukraine an

Bundeskanzler Scholz (SPD) hat umfangreiche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Man habe ein neues Paket auf den Weg gebracht, das hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte umfasse, sagte Scholz am Dienstag bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er aus Kanada zugeschaltet war.

Wie ein Regierungssprecher mitteilte, soll Kiew drei weitere Flugabwehrsysteme des Typs Iris-T, ein Dutzend Bergepanzer und 20 auf Pick-ups montierte Raketenwerfer erhalten. Insgesamt geht es nach Angaben des Sprechers um Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. Der ukrainische Präsident Selenskyj warb auf der Konferenz um weitere internationale Unterstützung - auch zur Rückeroberung der von Russland annektierten Halbinsel Krim.

Sorge vor neuen Angriffen - Scholz: "Werden Annexion niemals akzeptieren"

Vor dem ukrainischen Nationalfeiertag an diesem Mittwoch haben die Sorgen vor neuen russischen Angriffen wieder zugenommen. Die USA forderten ihre Bürger am Dienstag auf, das Land sofort zu verlassen. Scholz versprach der Ukraine: "Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren." Deutschland werde fest an der Seite der Ukraine stehen, "so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht".

Deutsche Erdgas-Speicher gut gefüllt

Unterdessen gibt es positive Nachricht zum Füllstand der deutschen Erdgas-Speicher. Er liegt aktuell durchschnittlich bei mehr als 80 Prozent und übertrifft damit die gesetzlichen Vorgaben. Das geht aus Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervor. Vorgesehen ist, dass die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent, am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent und am 1. November zu mindestens 95 Prozent gefüllt sein müssen. "Die Gasspeicher in Deutschland werden mit einer bewundernswerten Geschwindigkeit befüllt", sagte der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller. Er und andere Experten gehen davon aus, dass nicht alle Speicher in Deutschland den geforderten Füllstand erreichen werden. Eine bundesweite Gasmangel-Lage sei aber angesichts der Entwicklung unwahrscheinlich.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.