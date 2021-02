Schneesturm sorgt für Probleme auf Straßen und Schienen Stand: 07.02.2021 19:57 Uhr Mit Neuschnee, Verwehungen und Windböen bis 80 Kilometer pro Stunde hat der massive Wintereinbruch vor allem das südliche Niedersachsen getroffen. Es kam zu Unfällen und massiven Störungen im Bahnverkehr. An der Ostseeküste müssen sich die Menschen auf Hochwasser einstellen.

Für Südniedersachsen gilt weiterhin bis vorerst heute Abend 21:00 Uhr eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls und Schneeverwehungen. Die Menschen sollten sich darauf einstellen, dass es sehr glatt werden könne und Straßen möglicherweise nicht mehr passierbar seien. Die Schneelast könne auch Bäume umstürzen lassen, teilte der DWD mit. Nachts sei auch strenger Frost bis zu -13 Grad möglich

Der Deutsche Wetterdienst sprach von einem "außergewöhnlichen Wintereinbruch". Er warnte bis Montag vor Schnee mit starken bis extremen Schneeverwehungen über der Mitte Deutschlands. Verbreitet sollen laut DWD in 24 Stunden 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee fallen, an manchen Stellen sogar bis zu 40 Zentimeter. Spitzenreiter in der Nacht zum Sonntag sei Ottenstein im Landkreis Holzminden mit 27 Zentimetern Neuschnee gewesen, sagte ein Sprecher. Erst in der Nacht zum Montag werde der Schneefall voraussichtlich nachlassen. Bis dahin werde sich der Schneesturm voraussichtlich vom südlichen Emsland bis rund um den Harz mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee und Windböen austoben.

Vor allem in den südlichen Gebieten Niedersachsens liegt eine geschlossene Schneedecke. Vielerorts türmten sich auch hohe Schneeverwehungen auf.

Das NDR Fernsehen informiert in einer Sondersendung um 20:15 Uhr über den Wintereinbruch im Norden.

Bahn stellt Regionalverkehr in NDS ein - auch Fernverkehr betroffen

Die Deutsche Bahn stellte den Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen weitgehend ein. Lediglich zwischen Cuxhaven und Hamburg verkehrt demnach momentan noch ein Regionalexpress.

Auch im Fernverkehr kommt es bis einschließlich Montag zu massiven Einschränkungen. So fahren derzeit etwa keine Fernzüge zwischen Hannover und Berlin sowie zwischen Hannover und Dresden, von Hamburg aus wurden die Verbindungen nach Dortmund/Köln, Hannover, Frankfurt und München sowie - zumindest für Sonntag - nach Kiel, Lübeck und Westerland eingestellt. Zudem wurde der Fernverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden vom Wetter lahm gelegt. Auch die Intercity-Züge zwischen Hannover und Norddeich Molde sowie zwischen Münster und Norddeich Mole fuhren am Sonntag nicht.

An Bahnhöfen in schwer vom Wintereinbruch betroffenen Regionen stellte die Bahn Aufenthaltszüge für gestrandete Reisende bereit - etwa in Hannover. In solchen Regionen werde es auch am Montag Einschränkungen geben, kündigte eine Bahnsprecherin an.

Auch metronom-Züge fallen aus

Der niedersächsische Bahnbetreiber metronom meldete ebenfalls Behinderungen. Am Sonntagnachmittag waren unter anderem bereits die Verbindungen zwischen Uelzen und Hannover sowie Hannover und Göttingen eingestellt. Am Abend teilte das Unternehmen mit, dass auch Fahrten auf der Strecke Bremen-Rotenburg-Hamburg ausfallen müssten. Der Betriebsstart werde wohl auch am Montagmorgen auf allen Strecken nicht oder nur teilweise möglich sein.

Einschränkungen gab es auch bei den enno-Verbindungen Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim und Wolfsburg-Gifhorn-Hannover und auf etlichen erixx-Strecken.

Schneeverwehungen auch auf Autobahnen

Auf den Autobahnen kamen die Räumdienste kaum mehr hinterher. Schneeverwehungen machten das Autobahndreieck Salzgitter stellenweise unpassierbar. Der Verkehr in Richtung Norden wurde an der Anschlussstelle Bockenem von der Autobahn 7 abgeleitet, die Autobahn gesperrt, wie die Autobahnpolizei Hildesheim mitteilte. Mehrere Lastwagen hätten sich festgefahren, auch würden Parkplätze für Transporter knapp. Die Räumdienste kämen kaum mehr hinterher. Auch die A33 wurde bei Dissen wegen Schneeverwehungen gesperrt. Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin nahe Peine kippte ein Lastwagen auf die Seite. Verletzt wurde niemand. Auf der A 30 stürzte am Sonntagmorgen bei Schüttorf ein Lastwagen auf glatter Straße um. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn in dem Bereich stundenlang gesperrt.

Die aktuelle Lage auf den Straßen erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsservice.

Einschränkungen bei Bussen und S-Bahnen

Die Lage auf den Straßen in Göttingen sei am frühen Morgen teilweise "katastrophal" gewesen, größere Unfälle habe es dort aber nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Manche Straßen waren durch Schneeverwehungen nicht befahrbar und mussten gesperrt werden. Der Straßenräumdienst war ständig im Einsatz.

Ein Polizeisprecher in Osnabrück beschrieb die Lage als "sehr chaotisch". In der Stadt kam der Busverkehr zum Erliegen. Auch der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover fiel am aus, am Nachmittag wurde auch der Bus- und Schienenersatzverkehr eingestellt. Nur die Stadtbahnen seien weiter unterwegs, wenn auch mit Einschränkungen und "diversen Störungen", wie die Verkehrsbetriebe üstra mitteilten.

Schneeverwehungen auch in SH

Auch in Teilen Angelns und Nordfrieslands in Schleswig-Holstein türmte der eisige Ostwind Schneeverwehungen auf. Die Landesstraße zwischen Munkbrarup und Husby musste in beide Richtungen gesperrt werden. Bei Risum-Lindholm blieb ein Rettungswagen in einer Schneewehe stecken.

In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg machte sich Tief "Tristan" vor allem mit eisigem Wind und Kälte bemerkbar. Während in der Hansestadt gar kein Schnee fiel, kam es im Nordosten zumindest stellenweise zu Schneeverwehungen.

Hochwasser an der Ostsee erwartet

Derweil müssen sich die Menschen an der Ostseeküste auf Hochwasser einstellen. Ein kontinuierlicher Ostwind bringt Wassermassen an die Küste, wie Meteorologe Frank Böttcher sagte. Am Sonntag gebe es vor allem im Raum Flensburg erhöhte Wasserstände von bis zu 90 Zentimetern. Für den Montag sei in der Kieler Bucht mit bis zu 80 Zentimeter höheren Wasserständen zu rechnen und auch in der Lübecker Bucht steige das Wasser deutlich an. An der Nordseeküste ist Böttcher zufolge hingegen Niedrigwasser angesagt.

In Kombination mit den vorherrschenden frostigen Temperaturen erwartet Böttcher angesichts des Hochwassers für die nächsten Tage auch Eisschollen auf der Ostsee sowie geschlossene Eisflächen auf den Seen im Binnenland. Er warnte jedoch davor, diese zu betreten. Aufgrund der zu geringen Dicke bestehe Lebensgefahr.

Fährverkehr stark eingeschränkt

Wegen des starken Ostwindes fallen auch viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus. Unter anderem sind die Fähren nach Juist, Langeoog und Wangerooge betroffen.

Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr zu den Nordfriesischen Inseln. Fährpassagieren wird dringend geraten, sich vor Antritt ihrer Reise online auf den Seiten der Reedereien über aktuelle Ausfälle und Verschiebungen informieren.

Frostige Temperaturen bis Ende der Woche

Die neue Woche geht mit gebietsweisem Schneefall weiter. Die Temperaturen bleiben extrem frostig: Im Raum Göttingen muss beispielsweise am Mittwoch mit Tiefsttemperaturen um -14 Grad gerechnet werden. Aber auch in Neubrandenburg bleibt es mit bis zu -11 Grad und in Hamburg mit -7 Grad sehr kalt. Erst gegen Ende der Woche könnten sich die Werte wieder in den Plus-Bereich bewegen.

Weitere Informationen Die Wettervorhersage für Norddeutschland Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen im Norden? Die Aussichten. mehr

Auf Autofahrten möglichst verzichten

Der ADAC empfahl, das Auto im Zweifelsfall stehen zu lassen. Gerade in Flächenländern könne "man nicht damit rechnen, dass die Straßen sofort geräumt sind", sagte Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa. Außerdem sei es sehr hilfreich, eine Notausrüstung, unter anderem eine Decke oder heiße Getränke, mit ins Auto zu nehmen. Auch der DWD forderte Autofahrer auf, Fahrten möglichst zu vermeiden - denn Straßen könnten unpassierbar werden.

Schulausfälle in Niedersachsen

Wegen des Wintereinbruchs fällt in zahlreichen Kreisen und Städten insbesondere im Süden und Südosten Niedersachsens der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen am Montag aus. Das Homeschooling bleibe von der Absage des Präsenzunterrichts aber unberührt, teilten die Kommunen mit. Schulausfälle meldeten bis zum frühen Sonntagabend unter anderem die Region Hannover sowie die Kreise Göttingen, Hameln-Pyrmont, Helmstedt, Holzminden, Diepholz, Cloppenburg, Vechta, Osnabrück sowie die Grafschaft Bentheim.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 07.02.2021 | 06:15 Uhr