Schneesturm fegt über Niedersachsen - Unwetterwarnung Stand: 07.02.2021 09:00 Uhr Bis zum Morgen gab es bei starkem Schneefall vor allem in Niedersachsen mehrere Unfälle. Viele Züge stehen still. Für den Süden des Landes gilt eine Unwetterwarnung.

Der Wintereinbruch ist zunächst aber hinter den Befürchtungen der Rettungsdienste und Meteorologen zurückgeblieben. In Niedersachsen gab es erste Schneeverwehungen. Zwar sei die Lage beispielsweise auf den Straßen in Göttingen am frühen Morgen teilweise "katastrophal", größere Unfälle habe es dort aber nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Manche Straßen waren durch Schneeverwehungen nicht befahrbar und mussten gesperrt werden. Der Straßenräumdienst war ständig im Einsatz. In Osnabrück kam laut Polizeiangaben der Busverkehr zum Erliegen. Bis mindestens zum Mittag soll es weiter teils extrem starke Schneefälle geben.

A 30 bei Schüttorf gesperrt

Auf der A 30 stürzte am Morgen bei Schüttorf ein Lastwagen auf glatter Straße um. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten soll die Autobahn in dem Bereich voraussichtlich noch mindestens bis zum Mittag in Richtung Osten gesperrt bleiben. Im Bereich Oldenburg gab es starke Böen. Mehrere Bäume knickten um. Äste fielen auf Autos. Auf der A2 rutschte zwischen Peine und Braunschweig ein Lastwagen in einen Graben und kippte um. Auf der A1 wurde die Ausfahrt Osnabrück-Nord gesperrt, weil sich ein Laster quergestellt hatte. Auch in Uelzen gab es mehrere Unfälle. "Wir hatten in einigen Gebieten teils extreme Schneeverwehungen, da kam kein Auto durch", sagte eine Polizeisprecherin.

Viele Bahnverbindungen gestrichen

Aufgrund von Schnee, Kälte und sehr starkem Wind fallen heute viele Züge aus. Der Fernverkehr zwischen Hannover und Magdeburg und zwischen Hannover und Köln/Dortmund wurde ebenso eingestellt wie die Verbindungen zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen und Hamburg und Hannover, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch zwischen Hannover und Amsterdam fahren heute keine Züge mehr. Auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin komme es zu Einschränkungen. Die Situation an den Bahnhöfen sei aber ruhig. Die meisten Menschen hätten sich an die Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehalten und seien zu Hause geblieben.

Beeinträchtigt ist auch der Regionalverkehr. So soll unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10 Uhr stillstehen, Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormittag aus. Betroffen seien unter anderem Züge mit Halt in Braunschweig, Göttingen, Nordhausen, Bad Harzburg oder Salzgitter-Lebenstedt.

Eingefrorene Weichen zwischen Hannover und Göttingen

Bereits in der Nacht hatte es mehrere Zugausfälle bei der Deutschen Bahn gegeben. Betroffen waren Verbindungen von und nach Hameln, Hildesheim, Nienburg und Celle. Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Bahn witterungsbedingt mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt, unter anderem Züge ab Hamburg in Richtung Norden und Nordosten und die Intercitys von Bremen nach Norddeich Mole. Das Unternehmen Metronom musste am Morgen den Bahnverkehr auf der Strecke Hannover - Göttingen wegen eingefrorener Weichen in Einbeck einstellen.

Unwetterwarnung bis zum Abend

Für Südniedersachsen gilt weiterhin bis vorerst heute Abend eine Unwetterwarnung wegen extrem starken Schneefalls und Schneeverwehungen. Die Menschen sollten sich darauf einstellen, dass es sehr glatt werden könne und Straßen möglicherweise nicht mehr passierbar seien. Die Schneelast könne auch Bäume umstürzen lassen, teilte der DWD mit. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern herrschen frostige Temperaturen mit teils stürmischen Böen.

Überflutet der Ostwind Hafenbereiche?

In Teilen Angelns und Nordfrieslands in Schleswig-Holstein türmte der eisige Ostwind Schneeverwehungen auf. Die Landesstraße zwischen Munkbrarup und Husby ist in beide Richtungen gesperrt. Bei Risum-Lindholm ist ein Rettungswagen in einer Schneewehe stecken geblieben. Am Abend war außerdem bei Niebüll ein Auto von der Straße abgekommen und auf dem Dach im Graben gelandet. Zwei Menschen wurden verletzt. Unterdessen bereiten sich Helfer in Kiel, Lübeck und Flensburg darauf vor, dass die Hafenbereiche überflutet werden könnten. In Eckernförde hat die Feuerwehr nach Angaben der Stadt schon Sandsäcke gefüllt. Der DWD warnte vor Sturmböen an den Küsten, aber: "Es ist absolut nicht mit dem zu vergleichen, was in Mittel- und Südniedersachsen passiert", sagte eine Meteorologin.

Tödlicher Unfall in der Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen hatte sich bereits am Samstagabend ein schwerer Autounfall ereignet. Zwei Wagen stießen frontal zusammen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, eine zweite Person wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Nordhorn mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße B213 bei dem Ort Klausheide. Ob der Unfall mit den Wetterbedingungen in der Region zusammenhing, ist unklar. Eine Polizeisprecherin sagte, zum Zeitpunkt des Unglücks habe es leichten Schneefall bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gegeben.

Prognosen reichen von 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee

Der meiste Schnee wird in Niedersachsen laut DWD von heute Morgen bis etwa zum Mittag fallen. Der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher sagte, er gehe aber nicht von einer großflächigen Katastrophenlage wie bei der Schneekatastrophe von 1978/79 aus. Die erwarteten Schneehöhen liegen in Niedersachsen je nach Vorhersagemodell aber bei immerhin bei 15 bis 30 Zentimeter. Der DWD hält sogar bis zu 40 Zentimeter für möglich. Besonders betroffen sei eine Region von Rheine über Osnabrück bis Hannover. Die Temperaturen gehen runter bis auf minus sechs Grad, in Schleswig-Holstein fröstelt man bei minus einem Grad.

Große lokale Unterschiede möglich

Wetterexperte Böttcher sagte, in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sei zwischen keinem Schnee und 15 Zentimetern alles möglich. Es gebe große lokale Unterschiede. Während es an einem Ort heftig schneien könne - etwa nahe der dänischen Grenze -, falle woanders womöglich keine einzige Flocke.

Auf Autofahrten möglichst verzichten

ARD-Meteorologe Sven Plöger riet, in den vom Unwetter betroffenen Gebieten möglichst nicht mit dem Auto zu fahren. Schnell könne es sonst passieren, dass man etwa bei Regen losfahre, einige Kilometer weiter mit vereisten Straßen zu tun habe und wieder ein paar Kilometer weiter von Schneeverwehungen überrascht werde.

Auch der ADAC empfahl, das Auto im Zweifelsfall stehen zu lassen. Gerade in Flächenländern könne "man nicht damit rechnen, dass die Straßen sofort geräumt sind", sagte Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa. Außerdem sei es sehr hilfreich, eine Notausrüstung, unter anderem eine Decke oder heiße Getränke, mit ins Auto zu nehmen.

Fährverkehr stark eingeschränkt

Wegen des starken Ostwindes fallen auch viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus. Unter anderem sind die Fähren nach Juist, Langeoog und Wangerooge betroffen.

Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr zu den Nordfriesischen Inseln. Fährpassagieren wird dringend geraten, sich vor Antritt ihrer Reise online auf den Seiten der Reedereien über aktuelle Ausfälle und Verschiebungen informieren.

Auch nächste Woche bleibt es kalt

Die neue Woche geht mit gebietsweisem Schneefall weiter. Die Temperaturen bleiben auch am Dienstag bei bis zu -9 Grad frostig. Erst gegen Ende der Woche könnten sich die Werte wieder in den Plus-Bereich bewegen.

