Schneefall und Frostnacht: Vorsicht vor Glätte Stand: 20.11.2022 20:55 Uhr Der Vorgeschmack auf den Winter im Norden war kräftig, ist aber nicht von Dauer. Schon zu Beginn der neuen Woche soll es wieder milder werden.

In der Nacht zum Montag zieht in der Südhälfte Niedersachsens Schneefall über das Land, bis zu fünf Zentimeter sind möglich. Der Schnee soll nach und nach in Regen übergehen. Dort herrscht dann Glättegefahr. Die Temperatur im Binnenland könnte auf minus fünf Grad fallen, sagte Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Vor allem in der Nähe der Ostseeküste könne örtlich eine ganz dünne Schneedecke liegen bleiben. Auch am Montag werde es tagsüber noch nasskalt bleiben. Die "winterliche Episode" endet nach DWD-Angaben aber spätestens in der Nacht zum Dienstag.

Erste Schneefälle wenig ergiebig - außer im Nordosten

Die ersten Schneefälle am Freitag und Sonnabend waren in Norddeutschland großteils nicht sonderlich ergiebig. Im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns rund um Ueckermünde hingegen kamen rund zehn Zentimeter Neuschnee zusammen, der Winterdienst war im Einsatz. Die meisten wetterbedingten Unfälle liefen glimpflich ab. Die Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, spätestens jetzt von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln.

"Soweit wir in die Zukunft schauen können, etwa bis Ende kommender Woche, wird sich das Temperatur-Niveau wieder zurückentwickeln auf knapp zehn Grad im Großraum Hamburg", sagte DWD-Meteorologe Josef Kantuzer. Es sei im Verlauf der kommenden Woche auch immer wieder mit Regen zu rechnen, aber wettzumachen seien die vielen Trockenperioden in diesem Jahr dadurch nicht, so der Meteorologe.

Viele Glätteunfälle auf norddeutschen Straßen

Aus Mecklenburg-Vorpommern wurden am Sonnabend zahlreiche Glätteunfälle gemeldet. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - also im östlichen Landesteil - musste die Polizei bis zum Mittag zwölf Glätteunfälle aufnehmen, Schwerpunkt war die Region um Pasewalk. Auf den Autobahnen A19, A20 und A24 schleuderten mehrere Fahrzeuge in die Leitplanken. Meist verliefen die Unfälle glimpflich.

Bereits am Freitagabend hatte Eisglätte zu mehreren Unfällen im Raum Osnabrück geführt - unter anderem auf der A33. Dort fuhren drei Fahrzeuge ineinander. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

