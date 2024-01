Schnee und überfrierende Nässe: Es bleibt glatt in Norddeutschland Stand: 16.01.2024 18:38 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor überfrierender Nässe und Glätte fast überall in Norddeutschland. Vor allem in Süd-Niedersachsen wird viel Neuschnee erwartet. Es gab mehrere teils schwere Unfälle im Norden.

Seit dem erneuten Wintereinbruch ist es besonders in Niedersachsen, aber auch in den anderen norddeutschen Bundesländern zu Glatteis auf den Straßen und Autobahnen gekommen. Es gelten weiterhin amtliche Warnungen vor Straßenglätte. Die Polizei ruft Autofahrer und Autofahrerinnen dazu auf, vorausschauend und vorsichtig zu fahren. Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sollten den Harz umfahren.

10 bis 20 Zentimeter Neuschnee im Raum Göttingen erwartet

Am Mittwoch und am Donnerstag kann es laut DWD stark schneien. Für Norddeutschland könnte es am Mittwoch besonders im Süden Niedersachsens problematisch werden. Für den Raum Göttingen gilt eine amtliche Warnung vor Schneefall. Es können zwischen 10 und 20 Zentimeter Schnee fallen.

Warnung vor Sturmböen

Außerdem gilt für die schleswig-holsteinische Nordseeküste, Fehmarn sowie den Kreis Schleswig-Flensburg und an der niedersächsischen Küste im Landkreis Cuxhaven eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Es könnten einzelne Äste herabstürzen. Insgesamt sollte auf herabfallende Gegenstände geachtet werden.

Niedersachsen: Unfälle mit Schulbus und Milchlaster

Im Niedersachsen gab es bereits Unfälle wegen extremer Glätte. So wurden in Vechta-Langförden am Dienstagmorgen zwei Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus leicht verletzt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Den Kindern im Schulbus passierte demnach nichts. Auf der A26 zwischen Horneburg und Jork geriet am Vormittag ein Milchlaster mit Anhänger bei Glätte ins Schleudern. Dabei stürzte der Anhänger um und es liefen mehrere tausend Liter Milch aus.

Schwerverletzter in Mecklenburg-Vorpommern

Bei zwei Unfällen auf schneeglatten Straßen wurden in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. So geriet auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Auto auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Bei einem Unfall auf der A24 bei Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als sich sein Fahrzeug überschlug. Während der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin für kurze Zeit gesperrt.



Im Schulbusverkehr im Raum Hagenow gab es am Morgen Probleme: Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim gab bekannt, dass mehrere Buslinien wegen nicht geräumter Straßen und Glätte entfielen.

Schleswig-Holstein: A7 nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Auch in Schleswig-Holstein passierten Glätteunfälle. So kam auf der A7 bei Neumünster ein Lastwagen mit Anhänger wegen Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt, die Autobahn musste jedoch in Höhe der Anschlussstelle Neumünster Süd vorübergehend voll gesperrt werden. In Ahrensburg im Kreis Stormarn wurden am Dienstag sechs Menschen leicht verletzt, als ein Linienbus in einer Unterführung ins Rutschen geriet und gegen eine Mauer prallte. Bei Stadum (Kreis Nordfriesland) rutschte eine Autofahrerin am Morgen mit ihrem Wagen in einen Graben, wo das Auto auf dem Dach landete. Die Frau wurde leicht verletzt.

Hamburg: Glätteunfälle im morgendlichen Berufsverkehr

In Hamburg geschahen bereits am Dienstagmorgen ebenfalls Unfälle. "Die Polizei hat mir bestätigt, dass es hier 25 Unfälle wegen der Glätte parallel gab. Da wusste die Polizei gar nicht, wo sie überall sein soll", berichtete NDR Reporter Tim Diedrichs.

Orthopäden empfehlen "Pinguin-Gang" bei Glatteis

Nicht nur auf den Straßen kann es glatt werden, auch für Fußgänger bergen Gehwege Gefahren durch Glätte. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) veröffentlichte einen Tipp, wie man sich bei Glätte besser auf den Beinen halten kann: Demnach sollten sich Menschen im leicht nach vorne gebeugten "Pinguin-Gang" über glatte Flächen bewegen. "Der Watschelgang des Pinguins ist eine einfache und wirksame Methode, die jeder umsetzen kann", erklärte DGOU-Präsident Andreas Seekamp.

