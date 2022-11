Schnee und Frost geben ein kurzes Gastspiel Stand: 18.11.2022 11:59 Uhr Die ersten Schneeflocken der Saison sind im Norden gefallen. Es gab bereits erste Glätteunfälle. Die kommenden Tage bringen vor allem Kälte und Frost. Wer bislang noch eisern Energiekosten sparte, wird jetzt wohl die Heizung aufdrehen müssen.

"Es hat in der Region nördlich von Hamburg geschneit. Da gab es ein schwaches Niederschlagsgebiet", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Der Schnee sei allerdings auf den Straßen nicht liegen geblieben. Der Schneestreifen sei recht lang gewesen und reichte von der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns bis an die Küste von Schleswig-Holstein. Danach zog das Band weiter in den Süden, Richtung Niedersachsen.

Flugzeuge am Hamburger Airport enteist

Wegen des Schnees und der Kälte waren am Morgen auch am Hamburger Flughafen schon erste wetterbedingte Einsätze nötig. "Wir hatten heute bereits die ersten Enteisungen, auch wurden die Bahnen heute früh freigeräumt", sagte eine Sprecherin. Der Flugverkehr sei reibungslos gelaufen und es sei zu keinerlei Beeinträchtigungen gekommen.

Erste Glätteunfälle - Hauptgrund falsche Bereifung

Auf den Autobahnen im Süden Schleswig-Holsteins wurden rund um Elmshorn und Ratzbeburg zwölf Glätte-Unfälle gemeldet. Auf den Autobahnen 7 und 23 hatte die Polizei neun wetterbedingte Unfälle registriert. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden. Im Bereich der A1 waren weitere fünf Glätte-Unfälle gemeldet worden. Bei einem davon war ein Mensch leicht verletzt worden. "Der Hauptgrund für die Unfälle war tatsächlich die falsche Bereifung. Viele hatten noch Sommerreifen drauf", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Diese sollten schnellstmöglich gegen Winterreifen getauscht werden.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Nachts bleibt es vorerst frostig

"Auch in der Nacht zum Sonnabend gibt es verbreitet Frost", sagte die DWD-Sprecherin. Tagsüber wird es zudem nicht wärmer als zwei bis drei Grad Celsius. Die kalte, nasse Luft der Ostsee bringt dann am Sonnabend auch Schneeschauer ins Landesinnere von Schleswig-Holstein. Am Sonntag gibt es zudem auch in Niedersachsen großflächig Schnee. Für die Nacht zum Montag sagt der DWD gebietsweise minus fünf Grad und weniger voraus, vor allem für Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das Wendland. "Die Heizung sollte man jetzt doch einschalten, weil Frost im Haus ja auch nicht gut ist", empfahl Josef Kantuzer vom DWD im Gespräch mit NDR Info. Die gute Nachricht: "Es wird nur eine winterliche Episode über drei, vier Tage - kurz, aber markant", prognostizierte der Meteorologe. "Mitte, Ende November ist ja auch zu erwarten, dass sich der Winter mal bemerkbar macht."

Weitere Informationen Richtig heizen: So lassen sich Energie und Geld sparen Temperatur reduzieren, Thermostate richtig nutzen, Wärmeverluste durch Dämmen meiden: Beim Heizen gibt es viel Sparpotenzial. mehr

Kommende Woche wieder milder

Energiesparer können also aufatmen: Am Montag beendet der Winter sein kurzes Intermezzo auch schon wieder, ein Tief von Westen bringt wechselhaftes Wetter und mildere Temperaturen. "Soweit wir in die Zukunft schauen können, etwa bis Ende kommender Woche, wird sich das Temperaturniveau wieder zurückentwickeln auf knapp zehn Grad im Großraum Hamburg", sagte Kantuzer. Beim zu erwartenden Regen sieht der Meteorologe lediglich eine Rückkehr zur Normalität, wettzumachen seien die vielen Trockenperioden in diesem Jahr nicht.

Wind und Niedrigwasser bringen Fährverkehr durcheinander

Das stürmische Wetter und Niedrigwasser haben an der Küste den Fährverkehr zu einigen Ostfriesischen Inseln durcheinandergebracht. Zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge wurden für Donnerstag und heute alle Fährverbindungen wegen zu geringen Wasserständen abgesagt. Auch von und zu den Inseln Langeoog und Spiekeroog fielen wegen des Niedrigwassers, das bei kräftigem Ostwind auftritt, Abfahrten aus oder wurden verschoben.

Die Fährverbindungen ab Amrum, Föhr, Dagebüll, Schlüttsiel, Hooge und Langeneß in Schleswig-Holstein sind am Donnerstag ebenfalls ausgefallen. Andere Verbindungen wurden nach vorn oder hinten verschoben, auch Zusatzfahrten angesetzt. Reisenden wird auch für heute empfohlen, sich auf den Internetseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei zu informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 17.11.2022 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Extremwetter