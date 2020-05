Schleswig-Holstein - Beschränkungen für Tagestouristen

NDR Info - 19.05.2020 07:06 Uhr Autor/in: Marc Hoffmann und Andrea Brack

Über Himmelfahrt und an Pfingsten sind die nordfriesischen Inseln und St. Peter-Ording für Tagestouristen gesperrt. Wie kommt diese Einschränkung auf den Inseln und an der Küste an?